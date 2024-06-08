Рособрнадзор заявил, что досмотр перед ЕГЭ не предусмотрен

Досмотр — «серьезная юридическая процедура», а перед ЕГЭ проходит регламентированная процедура досмотра рамок, сказал глава ведомства Музаев. Из нескольких регионов поступили жалобы на то, что школьников заставили раздеваться

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Порядок проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) не предусматривает досмотр участников перед экзаменом. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Регламентом у нас не прописан досмотр. Нет таких слов. Досмотр — это серьезная юридическая процедура с понятыми, специальной комнатой, которую могут проводить только уполномоченные люди из определенных структур и так далее», — уточнил он.

По словам Музаева, есть регламент прохода рамок. «Как в аэропорту, где говорят: «Что-то звенит, надо выложить», — отметил он.

Во время сдачи ЕГЭ школьники в ряде регионов столкнулись с проблемами на досмотре перед сдачей экзамена. Прокуратура Чувашии начала проверку в связи с таким случаем перед проведением ЕГЭ по русскому языку 28 мая в средней школе в селе Яльчики. Mash писал, что в поступившей в прокуратуру жалобе говорилось, что сотрудница Рособрнадзора заставляла учеников снимать ремни и задирать рубашки. Также во время проведения ЕГЭ она не разрешала уединяться в уборной дольше половины минуты.

Несколько родителей школьниц рассказали РБК о подобном случае в воронежской школе № 62 также перед сдачей ЕГЭ по русскому, где учениц заставили снять бюстгальтеры. Одна из девушек говорила порталу Voronezh1.ru, что это произошло из-за того, что металлические косточки в белье «пищали» в рамках детекторов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин резко раскритиковал инцидент в Воронеже и обещал обсудить произошедшее с премьер-министром Михаилом Мишустиным. «Как отреагирует каждый из вас, если ребенка будут раздевать. Кто это придумывает? Кто разрешил?» — спросил он на заседании Думы.

Похожий случай произошел и в школе № 9 в подмосковном Видном. Школьники рассказали, что их прилюдно заставляли раздеваться и с ними грубо обращались. Прокуратура также начала проверку данных о нарушениях в этой школе.

На фоне этих инцидентов Музаев заявил, что родительским комитетам с 2025 года могут дать возможность контролировать процесс досмотра школьников перед ЕГЭ.