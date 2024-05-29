Власти отреагировали на проверки нижнего белья школьниц перед ЕГЭ

Власти Воронежа не нашли этических нарушений при досмотре школьниц перед ЕГЭ

Министерство образования Воронежской области не выявило нарушений этических норм при досмотре девушек, которых перед сдачей ЕГЭ заставили снимать нижнее белье, сообщили «Комсомольской правде — Воронеж» в региональном ведомстве.

28 мая в воронежской школе № 62 проходила сдача Единого государственного экзамена по русскому языку. Те, кто пришел сдавать экзамен, должны были пройти через металлодектор, который проверяет наличие мобильных телефонов. Однако некоторых школьниц попросили снять бюстгалтеры, так как металлические косточки в белье «пищали» в рамках металлодетекторов, рассказала одна из девушек порталу Voronezh1.ru.

"Кто пищал, их выводили, на улице их проверяли, потом они проходили и опять пищали, и им говорили: «Снимайте лифчик». Кто-то говорил: «Показывайте», - добавила собеседница. По ее словам, на улицу вышли минимум 11 девушек, которые выходили снимать бюстгалтеры. Кроме того, среди охранников были как женщины, так и мужчины, добавила она.

Представитель пресс-службы правительства Воронежской области сообщил ТАСС, что министерство образования запросит записи с камер видеонаблюдения и изучит их на предмет обоснованности действий сотрудников пункта проведения экзамена.

В региональном министерстве образования после изучения записей с видеокамер заявили «КП-Воронеж», вход в пункт был организован в соответствии с рекомендациями.

«Представитель охранной организации выполнял действия согласно инструкции, нарушения этических норм не наблюдается. На камере не зафиксировано случаев даже прикосновения специалистов пункта приема экзамена к выпускникам. Осмотр при помощи ручного металлодетектора проводился корректно, с привлечением охранника женского пола», — объяснили в ведомстве.

Там также отметили, что более 130 выпускников из 143, прибывших на экзамен, прошли рамку без проблем, и проход некоторых участниц вызвал звук металлодектора. «Повторим — конфликтных ситуаций в рамках входа в пункт приема экзамена не зафиксировано», — добавили в воронежском Минобразовании. Ведомство пообещало передать материалы проверки в соответствующие органы и обнародовать записи с камер видеонаблюдения.