Мамы рассказали о состоянии школьниц, которых заставили раздеться на ЕГЭ

Родители школьниц школы № 62 в Воронеже, некоторых из которых заставили снять лифчики для проверки перед ЕГЭ, сказали, что директор школы после их звонка «просто бросил трубку»

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В воронежской школе № 62 сразу нескольких школьниц столкнулись с проблемами на досмотре перед сдачей Единого государственного экзамена (ЕГЭ), рассказали РБК родители нескольких девочек.

«Девочка стоит, навзрыд рыдает, говорит, что мне делать, я уже не знаю, что у меня пищит, прощупайте меня, я не знаю, что мне делать, может быть, у меня брекеты пищат, я не знаю <...> и в туалет даже не пропускают, чтобы хотя бы лифчик снять, — стоишь, при всех демонстративно снимаешь лифчик. <...> мне пришлось лифчик снимать, меня не пропускают, у меня ничего нет. <...> пришлось аж раздеваться. Мне что, трусы снимать?» — пересказала одна из женщин то, что услышала от дочери.

Мама ученицы заявила, что после этого сообщения позвонила в школу и начала спрашивать у директора, как он мог допустить такую ситуацию. Тот, по словам женщины, заявил, что «не заставлял их раздеваться», после чего бросил трубку. «Я все понимаю, но там же находились педагоги мужского пола, куда они смотрели?» — добавила женщина.

Мама еще одной ученицы сообщила РБК, что дочь заходила одной из первых в здание школы и ее спокойно пропустили. «Ее одноклассницу не пропустили, сказали снимать бюстгальтер. Она заплакала и сняла на улице», — сказала женщина.

На инцидент в воронежской школе уже отреагировали власти. Так, министерство образования Воронежской области сообщило, что после изучения записей с видеокамер нарушений этических норм при досмотре девушек выявлено не было. «Представитель охранной организации выполнял действия согласно инструкции, нарушения этических норм не наблюдается. На камере не зафиксировано случаев даже прикосновения специалистов пункта приема экзамена к выпускникам. Осмотр при помощи ручного металлодетектора проводился корректно, с привлечением охранника женского пола», — отметили в ведомстве.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, напротив, резко раскритиковал произошедшее в Воронеже, пообещав обсудить ситуацию с досмотром школьниц с премьер-министром Михаилом Мишустиным. «Задумайтесь, мы все тоже родители. И как отреагирует каждый из вас, если ребенка будут раздевать. Кто это придумывает? Кто разрешил?» — задался вопросом политик.

Он отметил, что если не хватает инструментов влияния, то власти будут приглашать на сдачу экзаменов омбудсмена по правам человека. Володин также призвал комитет по просвещению, особенно в дни проведения экзаменов, в круглосуточном режиме наблюдать за ситуацией и «спрашивать с тех, кто такие перегибы допускает».

Спустя несколько часов после заявления Володина региональный СК начал проверку инцидента. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель ведомства.