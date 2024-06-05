Прокуратура проверит жалобы школьников из Видного на досмотр перед ЕГЭ
Прокуратура начала проверку данных о нарушениях при допуске школьников на ЕГЭ в одной из школ в подмосковном Видном, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Ученики школы № 9 рассказали, что на входе не работали ручной металлоискатель и рамка, поэтому охранники обыскивали детей выключенным устройством, «тыкая в тело». Они «прилюдно просили девочек поднять юбки, футболки, а с мальчика сняли брюки при всех», рассказали школьники. По словам выпускников, некоторых «отводили в отдельную комнату, где допрашивали и просили раздеваться». Кроме того, организаторы грубо общались и оскорбляли школьников.
«Видновская городская прокуратура проводит проверку исполнения законодательства об образовании, изучаются записи с камер видеонаблюдения и проводится опрос сотрудников школы», — сообщили в ведомстве.
В управлении образования администрации Ленинского городского округа изданию «Подъем» сообщили, что информация не подтвердилась. По их словам, рамка металлодетектора работала, а представители охраны «выполняли действия согласно инструкции». «Нарушения этических норм отсутствуют», — заверили там.
РБК направил запрос в управление образования Ленинского округа.
Это не первый скандал с досмотром перед ЕГЭ в этом году. Родители учеников воронежской школы № 62 рассказали РБК, что девушек вынуждали снимать бюстгальтеры, поскольку металлические косточки в нижнем белье «пищали» при прохождении через металлодетектор.
Сотрудник пункта приема ЕГЭ в ответ сообщил, что школьницы поднимали одежду «на эмоциях» и он сам был шокирован. В региональном министерстве образования не нашли нарушений порядка проведения экзамена и моральных норм. СК и прокуратура начали проверку.
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