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Общество ,  
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Прокуратура проверит жалобы школьников из Видного на досмотр перед ЕГЭ

Прокуратура начала проверку данных о нарушениях при допуске школьников на ЕГЭ в одной из школ в подмосковном Видном, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Ученики школы № 9 рассказали, что на входе не работали ручной металлоискатель и рамка, поэтому охранники обыскивали детей выключенным устройством, «тыкая в тело». Они «прилюдно просили девочек поднять юбки, футболки, а с мальчика сняли брюки при всех», рассказали школьники. По словам выпускников, некоторых «отводили в отдельную комнату, где допрашивали и просили раздеваться». Кроме того, организаторы грубо общались и оскорбляли школьников.

«Видновская городская прокуратура проводит проверку исполнения законодательства об образовании, изучаются записи с камер видеонаблюдения и проводится опрос сотрудников школы», — сообщили в ведомстве.

В управлении образования администрации Ленинского городского округа изданию «Подъем» сообщили, что информация не подтвердилась. По их словам, рамка металлодетектора работала, а представители охраны «выполняли действия согласно инструкции». «Нарушения этических норм отсутствуют», — заверили там.

РБК направил запрос в управление образования Ленинского округа.

Прокуратура проверит чувашскую школу из-за раздевания школьниц перед ЕГЭ
Общество
Фото:Александр Щербак / ТАСС

Это не первый скандал с досмотром перед ЕГЭ в этом году. Родители учеников воронежской школы № 62 рассказали РБК, что девушек вынуждали снимать бюстгальтеры, поскольку металлические косточки в нижнем белье «пищали» при прохождении через металлодетектор.

Сотрудник пункта приема ЕГЭ в ответ сообщил, что школьницы поднимали одежду «на эмоциях» и он сам был шокирован. В региональном министерстве образования не нашли нарушений порядка проведения экзамена и моральных норм. СК и прокуратура начали проверку.

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Теги
Видное Московская область новости ЕГЭ досмотр прокуратура
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