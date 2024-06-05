В Рособрнадзоре не исключили допуск родителей к досмотрам перед ЕГЭ
Родительским комитетам с 2025 года могут дать возможность контролировать процесс досмотра школьников перед Единым государственным экзаменом (ЕГЭ), сообщил «РИА Новости» глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Будем привлекать родительские комитеты и прописывать историю, когда обязательно у нас должен быть на пункте в день проведения экзамена представитель родительского комитета школы, и присутствовать там, и работать с родителями», — отметил Музаев.
Он добавил, что самый стрессующий человек в процессе сдачи экзамена — это родитель, а не ребенок.
В воронежской школе № 62 сразу несколько школьниц столкнулись с проблемами на досмотре перед сдачей Единого государственного экзамена (ЕГЭ), который прошел 28 мая, рассказали ранее РБК несколько мам школьниц. Девушек вынудили снять нижнее белье, потому что металлодетектор продолжал «пищать». В некоторых лифчиках могут быть небольшие металлические косточки, на которые и реагирует датчик. В результате несколько школьниц сняли бюстгальтеры, чтобы их пропустили на досмотре.
На произошедшее отреагировали как местные власти, так и федеральные. Министерство образования Воронежской области уточнило, что после изучения записей с видеокамер нарушений этических норм при досмотре девушек не выявили.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин резко раскритиковал произошедшее в Воронеже, пообещав обсудить ситуацию с досмотром школьниц с премьер-министром Михаилом Мишустиным. «Как отреагирует каждый из вас, если ребенка будут раздевать?» — спросил он на заседании Думы.
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