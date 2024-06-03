Прокуратура проверит чувашскую школу из-за раздевания школьниц перед ЕГЭ
Чувашская прокуратура начала проверку после сообщений, что в средней школе в селе Яльчики школьницам пришлось раздеться до нижнего белья при досмотре перед проведением Единого государственного экзамена.
Сотрудники прокуратуры изучают записи с камер видеонаблюдения, опрашивают сотрудников школы, а также запросили документы в связи с инцидентом.
Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что ученикам школы в селе Яльчик пришлось раздеваться до нижнего белья при досмотре перед сдачей ЕГЭ по русскому языку. В поступившей в прокуратуру жалобе говорится, что сотрудница Рособрнадзора заставляла учеников снимать ремни и задирать рубашки, а во время проведения ЕГЭ не разрешала уединяться в уборной дольше 30 секунд, пишет Mash.
Министр образования Чувашии Дмитрий Захаров заявил, что инциденту с досмотром школьников в яльчикской школе будет дана правовая оценка.
«Сегодня назначено служебное разбирательство по данному факту для того, чтобы подтвердить или опровергнуть эти факты», — сказал он.
29 мая родители девочек рассказали РБК, что в воронежской школе № 62 сразу несколько школьниц столкнулись с проблемами на досмотре перед ЕГЭ — их заставили снять бюстгальтеры. Мама ученицы заявила, что после этого сообщения начала спрашивать у директора, как он мог допустить такую ситуацию, но тот сказал, что «не заставлял их раздеваться», и бросил трубку.
Одна из девушек говорила порталу Voronezh1.ru, что это произошло из-за того, что косточки в белье «пищали» в рамках детекторов.
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