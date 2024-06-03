 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Прокуратура проверит чувашскую школу из-за раздевания школьниц перед ЕГЭ

Прокуратура Чувашии проверит данные о раздетых перед ЕГЭ школьницах
Еще в одном российском регионе школьники пожаловались, что при досмотре перед ЕГЭ им пришлось раздеваться до нижнего белья. Прокуратура начала проверку
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Чувашская прокуратура начала проверку после сообщений, что в средней школе в селе Яльчики школьницам пришлось раздеться до нижнего белья при досмотре перед проведением Единого государственного экзамена.

Сотрудники прокуратуры изучают записи с камер видеонаблюдения, опрашивают сотрудников школы, а также запросили документы в связи с инцидентом.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что ученикам школы в селе Яльчик пришлось раздеваться до нижнего белья при досмотре перед сдачей ЕГЭ по русскому языку. В поступившей в прокуратуру жалобе говорится, что сотрудница Рособрнадзора заставляла учеников снимать ремни и задирать рубашки, а во время проведения ЕГЭ не разрешала уединяться в уборной дольше 30 секунд, пишет Mash.

Министр образования Чувашии Дмитрий Захаров заявил, что инциденту с досмотром школьников в яльчикской школе будет дана правовая оценка.

«Сегодня назначено служебное разбирательство по данному факту для того, чтобы подтвердить или опровергнуть эти факты», — сказал он.

Мамы рассказали о состоянии школьниц, которых заставили раздеться на ЕГЭ
Общество
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

29 мая родители девочек рассказали РБК, что в воронежской школе № 62 сразу несколько школьниц столкнулись с проблемами на досмотре перед ЕГЭ — их заставили снять бюстгальтеры. Мама ученицы заявила, что после этого сообщения начала спрашивать у директора, как он мог допустить такую ситуацию, но тот сказал, что «не заставлял их раздеваться», и бросил трубку.

Одна из девушек говорила порталу Voronezh1.ru, что это произошло из-за того, что косточки в белье «пищали» в рамках детекторов.

Черчесову предложили работу в новой сборной

Руперт Мердок женился на бывшей теще Абрамовича

Киев за 90 минут убедил США разрешить удары по России

Военные восприняли слова Макрона как разрешение ударов по регионам России

Хабиб Нурмагомедов встретился с Дональдом Трампом. Видео

Китайский зонд «Чанъэ-6» совершил успешную посадку на Луне. Видео

Минобороны России сообщило о групповом ударе по энергообъектам Украины

Нарушения ПДД на электросамокатах будут фиксировать отдельные камеры

Артур Саркисян объяснил на примере оперы и стендапа разницу между винами

Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов

Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94

Большой дивидендный сезон в России: кто, сколько и когда заплатит
Авторы
Теги
Георгий Смирнов
Чувашия ЕГЭ проверка
Материалы по теме
Директор школы в Воронеже уволилась после скандала с досмотром перед ЕГЭ
Общество
В Липецке объяснили отсутствие дверей в школьном туалете во время ЕГЭ
Общество
Воронежский учитель заявил о шоке из-за раздевшихся на досмотре перед ЕГЭ
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 4 июня
EUR ЦБ: 96,87 (-0,92) Инвестиции, 16:36 Курс доллара на 4 июня
USD ЦБ: 89,38 (-0,82) Инвестиции, 16:36
Даниил Медведев не смог выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Спорт, 17:25
«Москвич» сообщил о падении продаж второй месяц подряд Авто, 17:25
МВД объявило в розыск экс-руководителя «Либеральной России» Сидельникова Политика, 17:25
Белоусов появился в форме на совещании Совбеза Политика, 17:24
У аэропорта Пензы появился указатель для тех, кто перепутал ее с Пермью Общество, 17:11
«Челси» объявил о назначении нового главного тренера Спорт, 17:08
Акции золотодобывающих компаний упали на ожиданиях увеличения НДПИ Инвестиции, 17:06
Стоицизм: как быть эффективнее в изменчивом мире
Подробнее
Глава Ингушетии словами «закон есть закон» прокомментировал арест брата Политика, 17:04
Цена барреля нефти Brent опустилась ниже $79 впервые с 7 февраля Инвестиции, 17:01
Utair начала проверку из-за гибели кошки на рейсе в Анталью Общество, 17:00
Названный в честь акций GameStop мемкоин взлетел в цене на 200% Крипто, 16:53
Учебник для селлеров: как начать работу на маркетплейсе РБК И МТС Банк, 16:50
Toyota решила отозвать почти 4 тыс. машин в России Бизнес, 16:46
Почему мирный план Байдена по Газе может привести к уходу Нетаньяху Политика, 16:46