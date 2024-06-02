Директор школы в Воронеже уволилась после скандала с досмотром перед ЕГЭ
Директор воронежской школы № 11 написала заявление на увольнение по собственному желанию в связи с выходом на пенсию, передает Voronezh1 со ссылкой на мэрию города.
На сайте воронежской школы № 11 сказано, что ее директором является Лариса Хопрова. Она занимала свой пост с 2011 года, отмечает Voronezh1.
Женщина руководила школой, родители учениц которой 28 мая пожаловались, что их дочерей заставляли снимать бюстгальтеры в другой воронежской школе, где девушки должны были сдавать ЕГЭ по русскому языку. Речь идет о школе № 62.
Родители школьниц сообщили РБК, что девушек вынуждали снимать бюстгалтеры, поскольку металлические косточки в нижнем белье «пищали» при прохождении через металлодетектор. «Девочка стоит, навзрыд рыдает, говорит, что мне делать, я уже не знаю, что у меня пищит, прощупайте меня, я не знаю, что мне делать, может быть, у меня брекеты пищат, я не знаю. <...> И в туалет даже не пропускают, чтобы хотя бы лифчик снять, — стоишь, при всех демонстративно снимаешь лифчик», — пересказала одна из матерей слова дочери.
Стоявший на металлорамке сотрудник пункта приема ЕГЭ Дмитрий Скляр, в свою очередь, сообщил, что школьницы поднимали одежду «на эмоциях», и он сам был шокирован.
В региональном минобразования заявили, что после изучения записей с видеокамер нарушений этических норм при досмотре школьниц не выявили. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сказал, что школьниц не заставляли раздеваться при досмотре.
Региональное управление Следственного комитета и прокуратура начали проверки после инцидента. Глава СК Александр Бастрыкин затребовал доклад.
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