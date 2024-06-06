Законопроект об отмене ЕГЭ внесли в Госдуму

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Депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия — За правду», а также сенатор Елена Афанасьева внесли в Госдуму законопроект об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в пользу традиционных государственных экзаменов. Документ опубликован в думской базе данных.

«Проект федерального закона <...> разработан в целях замены единого государственного экзамена (ЕГЭ) на проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме государственных экзаменов», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы инициативы напомнили, что ЕГЭ ввели в 2009 году во всех школах в качестве выпускного и вступительного экзаменов «в целях искоренения коррупции в школах и вузах, обеспечения единой системы оценки качества образования, обеспечения доступности высшего образования для детей из сельской местности и малообеспеченных семей». Однако, по мнению авторов проекта, это «не приносит ожидаемых результатов».

В пояснительной записке отмечается, что из-за увеличения мобильности абитуриентов «возросла вероятность возникновения у домохозяйств дополнительных расходов, связанных с поступлением выпускников в вузы и их переездом к месту учебы». Кроме того, на 70% выросла необходимость дополнительных трат на подготовку к экзаменам.

По мнению авторов законопроекта, «содержание ЕГЭ оторвано от школьного курса». В связи с этим для подготовки к экзамену приходится нанимать репетиторов, услуги которых по стоимости «непосильны для многих родителей». В законопроекте говорится, что процесс обучения в школе превратился в «натаскивание» на экзамен.

Кроме того, «из-за непомерной сложности вопросов и заданий ЕГЭ увеличилась нагрузка на учащихся». Авторы документа напомнили о случаях подростковых суицидов и «морального унижения» перед сдачей ЕГЭ. В документе упоминается случай в школе в Воронеже, где выпускницам пришлось снимать нижнее белье из-за слишком чувствительного металлоискателя», а также ситуация в Чувашии — там сотрудница Рособрнадзора заставляла учеников задирать рубашки и во время экзамена не разрешала находиться в туалете дольше 30 секунд.

Депутаты считают, что принятие законопроекта избавит школьников от «бессмысленного заучивания ответов на тесты», позволит сохранить физическое и психическое здоровье выпускников, повысить уровень их знаний и в перспективе предоставит стране более высококвалифицированных специалистов.