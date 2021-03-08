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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Москвы не исключили подъема заболеваемости COVID-19

Москва готова к любому развитию событий с коронавирусом, в том числе росту числа заболевших, заявила Ракова. Власти ожидают, что прирост будет не таким масштабным, как ранее. По ее словам, COVID-19 переболели более 1 млн москвичей
Фото: Роман Пименов / ТАСС
Фото: Роман Пименов / ТАСС

Власти Москвы допускают, что в городе может вырасти число случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщила в эфире канала «Россия 24» заммэра Анастасия Ракова.

«На сегодняшний день мы готовы к любому сценарию развития событий», — сказала она. Ракова заявила, что власти не делают каких-либо прогнозов «ни на первую волну, ни на вторую, ни на третью», но не исключают, что прирост заболевших будет не таким масштабным, как ранее.

По словам заммэра, все развернутые в городе временные койки останутся в готовности до конца года, даже если за это время не будет выявлено ни одного случая коронавируса.

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К сегодняшнему дню, заявила Ракова, в Москве официально переболели COVID-19 более 1 млн человек (столичный оперативный штаб сообщил о 991,8 тыс. случаях заражения). Антитела есть у более 40% москвичей, прививку от коронавируса в городе сделали более 700 тыс. человек, добавила она. По словам заммэра, процедуру вакцинации ежедневно проходят примерно от 10 до 15 тыс. человек, при этом в развернутые в городе временные пункты вакцинации приходят больше людей, чем в поликлиники.

В начале февраля замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная говорила, что в России обнаружилась тенденция к снижению числа случаев заражения коронавирусом. Она отметила, что ситуация с распространением COVID-19 «вошла в фазу стабилизации». Пшеничная допустила небольшой рост заболеваемости, который, по ее мнению, придется на начало весны.

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Подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в это время не исключил и заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. По мнению главного врача медицинского центра «Лидер медицины» инфекциониста Евгения Тимакова, весной в стране может произойти очередной всплеск COVID-19, но это не совсем корректно называть третьей волной. Инфекционист отметил, что говорить о волнах можно, когда пандемия возникает, на какое-то время полностью прекращается и вновь возвращается. В России же было несколько подъемов и спадов заболеваемости, добавил он.

В начале марта мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе каждую неделю снижается уровень заболеваемости — почти в пять раз уменьшилось количество ежедневно выявляемых случаев COVID-19 по сравнению с пиковыми значениями конца прошлого года. На этом фоне власти решили ослабить часть ограничений, введенных из-за COVID-19: с 8 марта в столице перестал действовать режим обязательной самоизоляции для жителей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Наталия Анисимова
Анастасия Ракова Москва коронавирус COVID-19
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