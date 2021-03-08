Власти Москвы не исключили подъема заболеваемости COVID-19

Москва готова к любому развитию событий с коронавирусом, в том числе росту числа заболевших, заявила Ракова. Власти ожидают, что прирост будет не таким масштабным, как ранее. По ее словам, COVID-19 переболели более 1 млн москвичей

Фото: Роман Пименов / ТАСС

Власти Москвы допускают, что в городе может вырасти число случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщила в эфире канала «Россия 24» заммэра Анастасия Ракова.

«На сегодняшний день мы готовы к любому сценарию развития событий», — сказала она. Ракова заявила, что власти не делают каких-либо прогнозов «ни на первую волну, ни на вторую, ни на третью», но не исключают, что прирост заболевших будет не таким масштабным, как ранее.

По словам заммэра, все развернутые в городе временные койки останутся в готовности до конца года, даже если за это время не будет выявлено ни одного случая коронавируса.

К сегодняшнему дню, заявила Ракова, в Москве официально переболели COVID-19 более 1 млн человек (столичный оперативный штаб сообщил о 991,8 тыс. случаях заражения). Антитела есть у более 40% москвичей, прививку от коронавируса в городе сделали более 700 тыс. человек, добавила она. По словам заммэра, процедуру вакцинации ежедневно проходят примерно от 10 до 15 тыс. человек, при этом в развернутые в городе временные пункты вакцинации приходят больше людей, чем в поликлиники.