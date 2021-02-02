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Пандемия коронавируса ,  
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В Роспотребнадзоре дали прогноз по снижению заболеваемости COVID-19

В России наблюдается устойчивая тенденция к сокращению новых случаев заражения коронавирусом. Об этом заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает ТАСС.

«Эпидемическая ситуация вошла в фазу стабилизации, отмечается устойчивая тенденция к снижению показателей заболеваемости», — сказала она.

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Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Пшеничная предупредила, что небольшие подъемы заболеваемости COVID-19 все же возможны. Скорее всего, они придутся на конец зимы — начало весны, чему поспособствуют температура около нуля и повышенная влажность. «Но такого подъема, как раньше, скорее всего, мы уже не увидим», — обнадежила Пшеничная.

Специалист отметила, что распространение коронавируса замедляется благодаря соблюдению рекомендованных профилактических мер. Свою роль играют и массовая вакцинация, и то, что у части россиян иммунитет успел сформироваться естественным путем.

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Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов прогнозировал, что заметно количество новых пациентов с коронавирусной инфекцией в России начнет падать с марта. «До конца февраля, вероятно, будет сохраняться тенденция, которую мы видим сегодня», — уточнял он.

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По последним данным, число заболевших COVID-19 в России выросло до 3 868 087 человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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<20 000
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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