В Роспотребнадзоре дали прогноз по снижению заболеваемости COVID-19

В России наблюдается устойчивая тенденция к сокращению новых случаев заражения коронавирусом. Об этом заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает ТАСС.

«Эпидемическая ситуация вошла в фазу стабилизации, отмечается устойчивая тенденция к снижению показателей заболеваемости», — сказала она.

Пшеничная предупредила, что небольшие подъемы заболеваемости COVID-19 все же возможны. Скорее всего, они придутся на конец зимы — начало весны, чему поспособствуют температура около нуля и повышенная влажность. «Но такого подъема, как раньше, скорее всего, мы уже не увидим», — обнадежила Пшеничная.

Специалист отметила, что распространение коронавируса замедляется благодаря соблюдению рекомендованных профилактических мер. Свою роль играют и массовая вакцинация, и то, что у части россиян иммунитет успел сформироваться естественным путем.