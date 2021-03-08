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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве сняли режим обязательной самоизоляции для пожилых

В столице перестал действовать введенный из-за коронавируса режим обязательной самоизоляции для жителей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Они снова могут пользоваться льготным проездом, власти разблокировали социальные карты этой категории москвичей.

Мэр города Сергей Собянин объявил о соответствующем решении 5 марта. Он пояснил, что снять часть ограничений позволила хорошая эпидемиологическая ситуация. По его словам, число ежедневно выявляемых в Москве случаев COVID-19 по сравнению с пиковыми значениями конца прошлого года упало почти в пять раз.

За последние сутки в столице зарегистрировали 1534 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 990 395 человек.

В Москве по-прежнему действует ряд ограничений, введенных в связи с пандемией: запрещено проводить массовые мероприятия, обязательно ношение защитных масок и перчаток в общественных местах.

В Москве отменят самоизоляцию для пожилых и разблокируют им карты
Общество
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Ранее вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона» производства центра «Вектор» одобрили для людей старше 60 лет. «ЭпиВакКорона» — вторая российская вакцина, ее зарегистрировали в октябре 2020-го. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что препарат отличается высокой безопасностью и отсутствием реактогенности, что делает его особенно актуальной для пожилых граждан.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

коронавирус Москва ограничения самоизоляция пожилые
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