В Москве сняли режим обязательной самоизоляции для пожилых

В столице перестал действовать введенный из-за коронавируса режим обязательной самоизоляции для жителей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Они снова могут пользоваться льготным проездом, власти разблокировали социальные карты этой категории москвичей.

Мэр города Сергей Собянин объявил о соответствующем решении 5 марта. Он пояснил, что снять часть ограничений позволила хорошая эпидемиологическая ситуация. По его словам, число ежедневно выявляемых в Москве случаев COVID-19 по сравнению с пиковыми значениями конца прошлого года упало почти в пять раз.

За последние сутки в столице зарегистрировали 1534 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 990 395 человек.

В Москве по-прежнему действует ряд ограничений, введенных в связи с пандемией: запрещено проводить массовые мероприятия, обязательно ношение защитных масок и перчаток в общественных местах.