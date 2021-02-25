В Роспотребнадзоре оценили возможность роста заболеваемости коронавирусом

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов не ожидает подъема заболеваемости COVID-19 весной, однако не исключает сезонных колебаний числа заболевших, сообщает ТАСС.

Ученый пояснил, что говорить о третьей волне коронавируса неправильно, так как это подразумевает снижение числа зараженных сначала до нулевой отметки, а потом новый подъем.

«Мы пока нулевую отметку не перешли, и правильнее говорить о подъеме и снижении заболеваемости коронавирусом. В данный момент как раз наблюдается фаза снижения, и весеннего подъема мы не ожидаем, хотя сезонных колебаний суточной заболеваемости не исключаем», — отметил Горелов.

По словам представителя ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, Россия приблизится к нулевым показателям заболеваемости, когда будет сформирована иммунная прослойка среди не менее 60% населения. Кроме того, эпидемическая ситуация по-прежнему зависит от соблюдения мер против распространения инфекции: ношение масок, соблюдение социальной дистанции, вакцинация.