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Пандемия коронавируса ,  
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В Роспотребнадзоре оценили возможность роста заболеваемости коронавирусом

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов не ожидает подъема заболеваемости COVID-19 весной, однако не исключает сезонных колебаний числа заболевших, сообщает ТАСС.

Ученый пояснил, что говорить о третьей волне коронавируса неправильно, так как это подразумевает снижение числа зараженных сначала до нулевой отметки, а потом новый подъем.

«Мы пока нулевую отметку не перешли, и правильнее говорить о подъеме и снижении заболеваемости коронавирусом. В данный момент как раз наблюдается фаза снижения, и весеннего подъема мы не ожидаем, хотя сезонных колебаний суточной заболеваемости не исключаем», — отметил Горелов.

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Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

По словам представителя ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, Россия приблизится к нулевым показателям заболеваемости, когда будет сформирована иммунная прослойка среди не менее 60% населения. Кроме того, эпидемическая ситуация по-прежнему зависит от соблюдения мер против распространения инфекции: ношение масок, соблюдение социальной дистанции, вакцинация.

С иной оценкой выступил главный врач медицинского центра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков. Он сказал РБК, что весной может наблюдаться новый подъем заболеваемости. Но также отметил, что называть это третьей волной некорректно.

В начале февраля замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная говорила, что в России обнаружилась тенденция к снижению числа случаев заражения коронавирусом. Она отметила, что ситуация с распространением COVID-19 «вошла в фазу стабилизации». Пшеничная допустила небольшой рост заболеваемости, который, по ее мнению, придется на конец зимы — начало весны. Этому будут способствовать температура около нуля и повышенная влажность.

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В России с 19 февраля снижается заболеваемость COVID-19. По данным на 24 февраля, выявлено 11 749 случаев, умерли 383 человека. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано более 4,2 млн случаев, умерли свыше 84,4 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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