От Малайзии до США: истории женщин на передовой борьбы с COVID-19

Доктора, медсестры, девочка-волонтер, безутешная вдова — все эти женщины столкнулись с новыми вызовами за последний год. Истории женщин, все это время находившихся на передовой борьбы с коронавирусом, — в фотогалерее РБК

ООН объявила темой 8 марта в 2021 году «Женщины-лидеры: достижение равного будущего в мире COVID-19». Пандемия усугубила существующие проблемы с правами женщин и гендерным неравенством и в то же время ярко обозначила вклад женщин в борьбу с вирусом и кризисом, отметили в Организации Объединенных Наций.