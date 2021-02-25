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Пандемия коронавируса ,  
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Врачи оценили вероятность третьей волны COVID-19 в России

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Весной в России может быть очередной подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией, но называть это третьей волной не совсем корректно, сообщил РБК инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что третья волна COVID-19 ожидалась после новогодних праздников, но подъема заболеваемости не произошло. По его словам, это связано с появлением у большинства населения иммунитета к инфекции, сообщало «РИА Новости».

«Я считаю, что очередной подъем заболеваемости будет в середине весны, — подчеркнул Тимаков. — В любом случае до нас дойдет «британский» штамм коронавируса. У нашего населения еще нет полноценной иммунной прослойки, еще не так много людей вакцинировались. Кроме того, люди, которые переболели в начале пандемии, могут начать заболевать повторно. Весной, при авитаминозе, отсутствии инсоляции, коротком световом дне, вероятность заболеть увеличивается».

Инфекционист отметил, что можно говорить о волнах, когда пандемия возникает, на какое-то время полностью прекращается и вновь возвращается. В России же было несколько подъемов и спадов заболеваемости.

По словам вирусолога, профессора МГУ Алексея Аграновского, летом число новых случаев заболевания, скорее всего, снизится, но осенью возможен очередной всплеск заболеваемости.

«Острые респираторные заболевания к холодному сезону «поднимаются», к лету «падают». И сейчас уровень заболеваемости COVID-19 по всем законам падает — тут нет ничего неожиданного. Я не сторонник термина «волна». Коронавирус себя ведет как обычное острое респираторное вирусное заболевание. Я мог бы осторожно предвидеть, что будет некий всплеск следующей осенью», — предположил ученый.

Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев подчеркнул, что для снижения заболеваемости необходимо активнее проводить вакцинацию.

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«О том, может ли быть третья волна, много разговоров и публикаций. Пока мы этого не видим. Если будем вакцинироваться более активно, постепенно нарастет прослойка имеющих антитела... Если большинство вакцинируются и не появится новых, более активных штаммов, все будет более-менее нормально. В ВОЗ говорят, что к началу следующего года пандемия затихнет. Хоть в разных странах картина заболеваемости разная, но общая тенденция, безусловно, на снижение», — заключил врач.

Ранее сообщалось, что власти Швеции намерены ввести новые ограничения из-за риска третьей волны коронавирусной инфекции. Главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл заявил, что это связано с быстрым распространением «британского» штамма вируса.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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