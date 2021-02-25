Врачи оценили вероятность третьей волны COVID-19 в России

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Весной в России может быть очередной подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией, но называть это третьей волной не совсем корректно, сообщил РБК инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что третья волна COVID-19 ожидалась после новогодних праздников, но подъема заболеваемости не произошло. По его словам, это связано с появлением у большинства населения иммунитета к инфекции, сообщало «РИА Новости».

«Я считаю, что очередной подъем заболеваемости будет в середине весны, — подчеркнул Тимаков. — В любом случае до нас дойдет «британский» штамм коронавируса. У нашего населения еще нет полноценной иммунной прослойки, еще не так много людей вакцинировались. Кроме того, люди, которые переболели в начале пандемии, могут начать заболевать повторно. Весной, при авитаминозе, отсутствии инсоляции, коротком световом дне, вероятность заболеть увеличивается».

Инфекционист отметил, что можно говорить о волнах, когда пандемия возникает, на какое-то время полностью прекращается и вновь возвращается. В России же было несколько подъемов и спадов заболеваемости.

По словам вирусолога, профессора МГУ Алексея Аграновского, летом число новых случаев заболевания, скорее всего, снизится, но осенью возможен очередной всплеск заболеваемости.