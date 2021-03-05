В Москве отменят самоизоляцию для пожилых и разблокируют им карты

Льготный проезд для жителей Москвы старше 65 лет и имеющих хронические заболевания приостановили в октябре прошлого года. Тогда же им было рекомендовано без надобности не выходить из дома

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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 8 марта самоизоляция для жителей города старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, перестает быть обязательной, с этой же даты будут разблокированы социальные карты.

При этом мэр обратился к этим категориям граждан и отметил, что «ваш возраст и ваши хронические заболевания — это зона риска». Он попросил их все равно воздерживаться от поездок. «А если уж куда-то ехать, то в первую очередь на пункты вакцинации, чтобы сделать прививку и защитить себя», — написал мэр в своем блоге.

Как отметил Собянин, власти Москвы уже сняли большое количество ограничений, которые вводились в отношении заведений общепита, музеев, театров и кинотеатров. «Ситуация с пандемией постепенно улучшается. Правда, мы видим и тревожные сигналы, которые приходят из Бразилии и некоторых европейских стран. Но у нас все достаточно стабильно», — заметил он.

По его словам, каждую неделю снижается уровень заболеваемости — почти в пять раз уменьшилось количество ежедневно выявляемых случаев COVID-19 по сравнению с пиковыми значениями конца прошлого года.