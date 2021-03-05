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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве отменят самоизоляцию для пожилых и разблокируют им карты

Льготный проезд для жителей Москвы старше 65 лет и имеющих хронические заболевания приостановили в октябре прошлого года. Тогда же им было рекомендовано без надобности не выходить из дома
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 8 марта самоизоляция для жителей города старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, перестает быть обязательной, с этой же даты будут разблокированы социальные карты.

При этом мэр обратился к этим категориям граждан и отметил, что «ваш возраст и ваши хронические заболевания — это зона риска». Он попросил их все равно воздерживаться от поездок. «А если уж куда-то ехать, то в первую очередь на пункты вакцинации, чтобы сделать прививку и защитить себя», — написал мэр в своем блоге.

Как отметил Собянин, власти Москвы уже сняли большое количество ограничений, которые вводились в отношении заведений общепита, музеев, театров и кинотеатров. «Ситуация с пандемией постепенно улучшается. Правда, мы видим и тревожные сигналы, которые приходят из Бразилии и некоторых европейских стран. Но у нас все достаточно стабильно», — заметил он.

В Москве начали взыскивать штрафы за нарушение самоизоляции
Общество
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

По его словам, каждую неделю снижается уровень заболеваемости — почти в пять раз уменьшилось количество ежедневно выявляемых случаев COVID-19 по сравнению с пиковыми значениями конца прошлого года.

Вместе с этим, как отметил Собянин, растет активность горожан, причем «с хорошей динамикой», все больше пассажиров пользуется общественным транспортом. «И наши бабушки и дедушки, люди старшего поколения, которые находятся на самоизоляции, все чаще обращаются к нам и говорят: «Когда вы выпустите нас из дома? Когда вы разблокируете социальные карты, чтобы мы могли ездить?», — добавил он.

При этом Собянин подчеркнул, что каждый день в больницы с коронавирусом в тяжелой форме попадают 700-800 человек.

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В столице по-прежнему действует ряд ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса: запрещено проводить массовые мероприятия, обязательно ношение защитных масок и перчаток в общественных местах.

Ограничительные меры действуют в большинстве регионов. Так, например, практически повсеместно действует режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, обязательно ношение масок и перчаток. Помимо этого во многих субъектах часть сотрудников переведена на удаленный режим работы, не допускается работа кафе и развлекательных заведений в ночное время, ограничено посещение театров, кинотеатров, спортивных мероприятий.

Льготный проезд для жителей Москвы старше 65 лет и имеющих хронические заболевания приостановили с 9 октября, власти рекомендовали им без надобности не выходить из дома. Тогда же временно блокировались социальные карты школьников, однако с 19 октября карты разблокировали ученикам младших классов, которые вернулись в школы после каникул. Учащимся 6–11-х классов продлевали дистанционное обучение до конца 2020 года. Аналогичные меры уже вводились весной во время первой волны коронавируса. Требование об обязательной удаленке для 30% сотрудников мэр Москвы Сергей Собянин отменил с 27 января.

Собянин заявил о снижении в пять раз числа новых случаев COVID-19
Общество
Фото:Александр Земляниченко / AP


В средине января Собянин подписал указ о смягчении карантинных ограничений в столице. Он разрешил возобновить работу музеев и библиотек, смягчил лимиты на продажу билетов в театры и кино. К обычному режиму работы начали возвращаться колледжи, учреждения дополнительного образования, спортивные школы и детские кружки. Были разблокированы транспортные карты учащихся.

Ранее источники РБК сообщили, что столичные власти подготовили план отмены ограничений для людей старше 65 лет. Московское правительство решило разблокировать социальные карты и отменить требование об обязательной удаленке. 25 февраля Собянин говорил, что в Москве могут снять ряд ограничений из-за коронавируса к концу весны.

Автор
Михаил Юшков
Москва Сергей Собянин ограничения самоизоляция коронавирус COVID-19
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