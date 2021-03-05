В Москве отменят самоизоляцию для пожилых и разблокируют им карты

Вместе с этим, как отметил Собянин, растет активность горожан, причем «с хорошей динамикой», все больше пассажиров пользуется общественным транспортом. «И наши бабушки и дедушки, люди старшего поколения, которые находятся на самоизоляции, все чаще обращаются к нам и говорят: «Когда вы выпустите нас из дома? Когда вы разблокируете социальные карты, чтобы мы могли ездить?», — добавил он.
При этом Собянин подчеркнул, что каждый день в больницы с коронавирусом в тяжелой форме попадают 700-800 человек.
В столице по-прежнему действует ряд ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса: запрещено проводить массовые мероприятия, обязательно ношение защитных масок и перчаток в общественных местах.
Ограничительные меры действуют в большинстве регионов. Так, например, практически повсеместно действует режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, обязательно ношение масок и перчаток. Помимо этого во многих субъектах часть сотрудников переведена на удаленный режим работы, не допускается работа кафе и развлекательных заведений в ночное время, ограничено посещение театров, кинотеатров, спортивных мероприятий.
Льготный проезд для жителей Москвы старше 65 лет и имеющих хронические заболевания приостановили с 9 октября, власти рекомендовали им без надобности не выходить из дома. Тогда же временно блокировались социальные карты школьников, однако с 19 октября карты разблокировали ученикам младших классов, которые вернулись в школы после каникул. Учащимся 6–11-х классов продлевали дистанционное обучение до конца 2020 года. Аналогичные меры уже вводились весной во время первой волны коронавируса. Требование об обязательной удаленке для 30% сотрудников мэр Москвы Сергей Собянин отменил с 27 января.
В средине января Собянин подписал указ о смягчении карантинных ограничений в столице. Он разрешил возобновить работу музеев и библиотек, смягчил лимиты на продажу билетов в театры и кино. К обычному режиму работы начали возвращаться колледжи, учреждения дополнительного образования, спортивные школы и детские кружки. Были разблокированы транспортные карты учащихся.
Ранее источники РБК сообщили, что столичные власти подготовили план отмены ограничений для людей старше 65 лет. Московское правительство решило разблокировать социальные карты и отменить требование об обязательной удаленке. 25 февраля Собянин говорил, что в Москве могут снять ряд ограничений из-за коронавируса к концу весны.