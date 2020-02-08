Минобороны Таиланда сообщило о 20 погибших в результате стрельбы

Ранее сообщалось о 17 погибших. Стрельбу сначала в воинской части, а затем на улицах города и в торговом центре открыл военнослужащий

Полиция и прохожие рядом с местом стрельбы в торговом центре Terminal 21 (Фото: AP)

Число погибших в результате стрельбы, которую открыл военнослужащий в тайском городе на северо-востоке страны, увеличилось до 20 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление официального представителя Министерства обороны. При этом он не стал называть количество пострадавших в результате атаки. По словам представителя ведомства, военный, причастный к стрельбе, по-прежнему находится на свободе.

Ранее полиция сообщала о 17 погибших и 21 пострадавшем. По данным газеты Bangkok Post, которая ссылается на военных, к атаке причастен 32-летний военнослужащий Джакрапант Томма с базы Суратхампитхак.

Инцидент произошел днем 8 февраля. По предварительным данным, военный на территории военной базы застрелил своего непосредственного командира, сослуживца и 63-летнюю женщину. Затем военный поехал на внедорожнике в центр города. По пути он стрелял в прохожих. В торговом центре Terminal 21 военнослужащий взял в заложники 16 человек.

Премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча поручил полиции и военным задержать стрелка, устроившего стрельбу. По информации российского посольства в Таиланде, россиян среди пострадавших в результате стрельбы нет.