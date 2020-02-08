Открывший стрельбу в Таиланде военный захватил заложников

Фото: Hansson Krister / Global Look Press

Военнослужащий, который открыл огонь в воинской части, а затем продолжил стрельбу в тайском городе Накхонратчасима, захватил заложников в торговом центре Terminal 21. Об этом сообщает газета Naewna.

По ее данным, стрелок забаррикадировался на четвертом этаже ТЦ, взяв в заложники 16 человек. На место прибыл спецназ, который пока не предпринимает активных действий. Ведутся ли с военным переговоры, не сообщается.

Военный открыл стрельбу на северо-востоке Таиланда днем 8 февраля. Сначала он застрелил трех человек на территории воинской части. Среди жертв оказался его непосредственный командир, сослуживец и 63-летняя женщина.

Затем он сел в военный внедорожник и поехал в центр города, по дороге расстреливая мимо идущих гражданских. Стрелок бросил джип возле торгового центра Terminal 21, в котором, угрожая оружием, взял группу людей в заложники. По данным местных СМИ, жертвами стрельбы стали по меньшей мере 12 человек.