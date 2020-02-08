В Таиланде установили личность предполагаемого стрелка

Фото: jakrapanth thomma group / Facebook

Стрельбу в тайском городе Накхонратчасима устроил 32-летний военнослужащий Джакрапант Томма из военной базы Суратхампитхак. Об этом сообщает Bangkok Post со ссылкой на заявление военных.

По данным издания, число погибших в результате атаки увеличилось до 17 человек, еще 14 человек получили ранения. В свою очередь, агентство Reuters со ссылкой на данные полиции отмечает, что число пострадавших достигло 21 человека. Ранее сообщалось о 12 погибших.

Инцидент произошел днем 8 февраля. По данным местных СМИ, сначала капрал на территории воинской части застрелил трех человек: своего непосредственного начальника, сослуживца и 63-летнюю женщину. Затем военнослужащий на внедорожнике направился в центр города, где по пути расстреливал людей, идущих мимо. Приехав к торговому центру Terminal 21, военный взял в заложники 16 человек.

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча поручил полиции и военным задержать военнослужащего, открывшего стрельбу, а также расследовать причины случившегося.