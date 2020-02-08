В Сети появилось видео с предполагаемым стрелком в Таиланде

Тайское издание Thai Rath опубликовало в своем Twitter-аккаунте видеозапись, на которой запечатлен предполагаемый военный, устроивший стрельбу в городе Накхонратчасима на северо-востоке страны.

На записи изображен мужчина в военной форме, со шлемом на голове и с автоматом. На кадрах видно, как предполагаемый стрелок идет по коридору торгового центра.

По данным местной полиции, число погибших в результате стрельбы увеличилось до 17 человек, ранения получили 21 человек. В свою очередь, Bangkok Post сообщает о 17 погибших и 14 раненых. Издание отмечает, что стрельбу устроил 32-летний военнослужащий Джакрапант Томма из военной базы Суратхампитхак.

Инцидент произошел 8 февраля. Предварительно известно, что на территории воинской части военный застрелил командира, сослуживца и 63-летнюю женщину. Затем он на внедорожнике приехал к зданию торгового центра Terminal 21, где взял заложников. На пути в центр города военный расстрелял людей, которые шли ему навстречу. Премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча поручил расследовать причины случившегося и задержать военного, открывшего стрельбу.

Ранее в Сети было опубликовано видео с места стрельбы возле торгового центра.