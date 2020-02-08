Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 февраля
USD ЦБ: 63,47 (+0,67) Quote, 07 фев, 13:59
Курс евро на 8 февраля
EUR ЦБ: 69,63 (+0,55) Quote, 07 фев, 13:59
Мишустин выразил соболезнования в связи с гибелью депутата Хайруллина Общество, 17:24 Сборная Чехии победила Финляндию на Шведских хоккейных играх Спорт, 17:23 Премьер Таиланда потребовал задержать устроившего стрельбу военного Общество, 17:14 Более 120 человек обратились к врачам после массовой драки в Казахстане Общество, 16:58 Открывший стрельбу в Таиланде военный захватил заложников Общество, 16:53 Волонтеры начали поиск пропавшей 11-летней девочки в Самаре Общество, 16:48 В Сети появилось видео с места стрельбы возле ТЦ в Таиланде Политика, 16:44 «Спартак» стал победителем Кубка «Матч Премьер» Спорт, 16:25 Россияне не пострадали в ходе массовой драки в Казахстане Общество, 16:13 СМИ узнали об отказе футболиста «Гамбурга» от предложений двух клубов РПЛ Спорт, 16:06 Защита Винника оспорила решение парижского суда о продлении ареста Общество, 15:49 В Японии первый человек выздоровел после заражения коронавирусом Общество, 15:48 В Казани простились с погибшим при крушении вертолета депутатом Общество, 15:42 В Таиланде военнослужащий открыл стрельбу Общество, 15:33
Общество ,  
0 

Премьер Таиланда потребовал задержать устроившего стрельбу военного

Премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча поручил полиции и военным задержать военнослужащего, устроившего стрельбу в городе Накхонратчасима на северо-востоке страны. Об этом сообщает издание Thai Rath со ссылкой на пресс-секретаря тайского премьера Нарумона Пиниясинвату.

По его словам, тайский премьер внимательно следит за ситуацией. Он также поручил полиции и военным расследовать причины случившегося.

Открывший стрельбу в Таиланде военный захватил заложников
Общество

Инцидент произошел 8 февраля. Сначала на территории воинской части военнослужащий застрелил трех человек. В результате погибли его непосредственный командир, сослуживец и 63-летняя женщина. Затем военнослужащий сел во внедорожник и направился в центр города. По пути он расстреливал идущих мимо людей. Приехав к зданию торгового центра Terminal 21, военный взял в заложники 16 человек. Сообщается о как минимум 12 погибших.

Впоследствии местные СМИ опубликовали видео с места происшествия.

Теги: Таиланд, торговый центр, стрельба, премьер-министр, военный
Материалы по теме
Открывший стрельбу в Таиланде военный захватил заложников
Общество
В Таиланде военнослужащий открыл стрельбу
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter