Премьер Таиланда потребовал задержать устроившего стрельбу военного

Премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча поручил полиции и военным задержать военнослужащего, устроившего стрельбу в городе Накхонратчасима на северо-востоке страны. Об этом сообщает издание Thai Rath со ссылкой на пресс-секретаря тайского премьера Нарумона Пиниясинвату.

По его словам, тайский премьер внимательно следит за ситуацией. Он также поручил полиции и военным расследовать причины случившегося.

Инцидент произошел 8 февраля. Сначала на территории воинской части военнослужащий застрелил трех человек. В результате погибли его непосредственный командир, сослуживец и 63-летняя женщина. Затем военнослужащий сел во внедорожник и направился в центр города. По пути он расстреливал идущих мимо людей. Приехав к зданию торгового центра Terminal 21, военный взял в заложники 16 человек. Сообщается о как минимум 12 погибших.

Впоследствии местные СМИ опубликовали видео с места происшествия.