Общество , 08 фев, 19:10
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Россияне не пострадали в результате стрельбы в Таиланде
Граждан России среди пострадавших при стрельбе в торговом центре «Терминал-21» в городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда нет. Об этом дипломаты сообщили на странице дипмиссии в Facebook.
8 февраля на территории воинской части военнослужащий расстрелял троих человек, после чего на внедорожнике отправился в город Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда. По пути он также расстрелял людей, которые шли ему навстречу. Затем он открыл стрельбу около ТЦ и взял более десяти людей в заложники.
По данным полиции, погибли 17 человек, ранения получили 21 человек. По данным военных, стрельбу устроил 32-летний военнослужащий Джакрапант Томма.