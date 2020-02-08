В Таиланде военнослужащий открыл стрельбу

Сообщается по крайней мере о 12 погибших

Фото: Adryel Talamantes / Global Look Press

В городе Накхонратчасима, расположенном на северо-востоке Таиланда, военный открыл стрельбу, в результате которой есть жертвы и пострадавшие. Об этом сообщает газета Thai Rath.

По ее данным, при стрельбе погибли по меньшей мере 12 человек. Число пострадавших издание не называет.

Как сообщает газета Bangkok Post, стрельбу на военной базе открыл капрал Джакрапант Томма. Сперва он застрелил своего командира, полковника Анантарота Красэ, после чего убил еще двух человек на территории воинской части. Ими оказались военный и 63-летняя женщина, род деятельности которой не сообщается.

Затем стрелок сел в военный вседорожник Humvee и отправился в торговый центр Terminal 21, расположенный в центре города. Там он открыл огонь по гражданским.

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