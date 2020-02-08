Число погибших в результате стрельбы в Таиланде возросло до 17 человек

Фото: Natthawat Wongrat / Global Look Press

Число погибших в результате стрельбы, которую открыл военнослужащий в тайском городе Накхонратчасима, увеличилось до 17 человек. Еще 21 человек получили ранения, сообщает Reuters со ссылкой на данные местной полиции.

О 17 погибших также сообщает газета Bangkok Post. При этом ранения, по данным издания, получили 14 человек. К стрельбе может быть причастен 32-летний военнослужащий Джакрапант Томма с военной базы Суратхампитхак.

Атака произошла днем 8 февраля. Как сообщили местные СМИ, изначально капрал, находясь на территории воинской части, застрелил трех человек: своего непосредственного начальника, сослуживца и 63-летнюю женщину. Затем военнослужащий на внедорожнике направился в центр города. По пути он стрелял в прохожих. В торговом центре Terminal 21 военнослужащий взял в заложники 16 человек.

Премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча поручил полиции и военным задержать стрелка, устроившего стрельбу.