Число жертв нового коронавируса достигло 720 человек
Количество погибших от нового вида коронавируса 2019-nCoV, обнаруженного в Китае, достигло 720 человек, сообщает South China Morning Post со ссылкой на данные Государственного комитета здравоохранения КНР.
При этом число умерших в китайской провинции Хубэй составляет 699 человек, сообщает Комитет по здравоохранению провинции. Общее количество инфицированных по всему миру — 34 394 человека.
Ранее было известно о 638 погибших в результате заражения новым вирусом.
Распространение ранее неизвестного вида коронавируса началось в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Случаи заболевания уже выявили за пределами Китая: в Сингапуре, Южной Корее, Италии, Франции США, России и других странах.