Из России депортируют зараженных коронавирусом иностранцев

Зараженные новым коронавирусом 2019-nCoV иностранцы могут быть депортированы из России, заявил глава правительства Михаил Мишустин. Премьер-министр напомнил, что, в соответствии с подписанным им 31 января постановлением правительства, 2019-nCoV включен в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Кроме того, по словам Мишустина, им утвержден национальный план по борьбе с распространением инфекции на территории России.

«Это позволит осуществлять депортацию иностранных граждан, если у них будет выявлена такая болезнь, и вводить специальные ограничительные меры, в том числе — это изоляция и карантин», — сказал Мишустин (цитата по «Интерфаксу»).

Премьер-министр заверил, что в России есть все необходимые для борьбы c 2019-nCoV лекарства и достаточно средств защиты от вируса.

Рапространие коронавируса нового типа началось в китайском городе Ухань в конце 2019 года. 3 февраля 2020 года Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила, что в стране зафиксировано 17 205 подтвержденных случаях заболевания, при этом 361 человек погиб, а 475 удалось вылечить.