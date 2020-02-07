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Китайский коронавирус. Самое актуальное на 7 февраля

Жертвами нового вида вируса стали 638 человек. По данным властей Китая, заражены более 31 тыс. человек. Главное — в материале РБК
Фото: Maulana Surya / Antara Foto/ / Reuters

Погибшие и пострадавшие

  • По данным ВОЗ, заражены 28 276 человек (из них в Китае 28 060). За пределами Китая зафиксированы 216 подтвержденных случаев заражения, из них 25 новые.
  • Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила о 31 161 подтвержденном случае заболевания. С учетом инфицированных во всех странах число зараженных составляет 31 452 человека.
  • 638 человек погибли.

Самолет с эвакуированными из Китая россиянами в Тюмени. Фоторепортаж
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Ситуация в России

  • В Кремле усилили меры безопасности, у работающих в пуле журналистов перед допуском на мероприятия проверяют температуру. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что эти меры связаны с коронавирусом.
  • Президент Владимир Путин поручил «разобраться» с теми аптеками, где на фоне новостей об эпидемии резко выросла стоимость масок и лекарств. Он предложил отбирать у них лицензии.
  • Летчиков, военных медиков, а также специалистов, принимавших участие в эвакуации российских граждан из китайского города Ухань в Тюменскую область, направят на углубленное медицинское обследование. В общей сложности эвакуированы 144 человека.
  • Ни у одного из эвакуированных из Китая россиян нет признаков болезни, они все чувствуют себя нормально. Несмотря на это, положенный двухнедельный карантин они пройдут полностью.
  • Глава Сбербанка Герман Греф предупредил, что коронавирус может оказать существенное влияние как на мировую, так и на российскую экономику в связи с тем, что КНР является «фабрикой», где производят конечные продукты либо их компоненты для всего мира.

Как выглядит центр под Тюменью для эвакуированных из Уханя. Фоторепортаж
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Ситуация в других странах

  • Случаи заболевания зафиксированы в 28 странах и территориях по всему миру.
  • Крупные китайские НПЗ ухудшили прогноз по среднесуточному потреблению нефти, они ожидают, что в феврале этот показатель упадет на 25%, или 3,2 млн барр.
  • Технический комитет ОПЕК+ рекомендовал участникам соглашения сократить добычу нефти на 600 тыс. барр. в день. Так в ОПЕК планируют бороться с падением стоимости нефти из-за снизившегося на фоне новостей о коронавирусе спроса. Россия, по данным информагентств, отказалась от этой идеи. Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что вопрос решится в течение пары дней.
  • Из-за новостей о временном прекращении производства на заводах Tesla в Шанхае акции компании упали сразу на 20%. Убытки из-за карантина в Китае несут и другие компании, такие как Disney.
  • В Китае умер офтальмолог Ли Ваньлян, который одним из первых предупредил коллег о вспышке вируса. Он лечил инфицированных и сам подхватил болезнь. В декабре прошлого года Ли Ваньлян написал о вспышке вируса в соцсетях. Полиция потребовала остановить распространение его сообщения и заставила признать вину в нарушении общественного порядка.
  • Time поставил на обложку портрет председателя КНР Си Цзиньпина в медицинской маске. В материале издания говорится, что распространение нового коронавируса может разрушить мечты главы государства о «китайском веке».

    Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК
Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, последние новости, главные новости
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