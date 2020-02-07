Вирус из Китая , 07 фев, 09:18
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Китайский коронавирус. Самое актуальное на 7 февраля
Жертвами нового вида вируса стали 638 человек. По данным властей Китая, заражены более 31 тыс. человек. Главное — в материале РБК
Погибшие и пострадавшие
- По данным ВОЗ, заражены 28 276 человек (из них в Китае 28 060). За пределами Китая зафиксированы 216 подтвержденных случаев заражения, из них 25 новые.
- Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила о 31 161 подтвержденном случае заболевания. С учетом инфицированных во всех странах число зараженных составляет 31 452 человека.
- 638 человек погибли.