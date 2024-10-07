Как выглядит пожар на нефтебазе в Феодосии. Фотографии
Появились кадры пожара на нефтебазе в Феодосии. На них видно сильное пламя и высокий столб дыма. Площадь пожара достигала 1 тыс. кв. м.
О пожаре власти сообщили ночью 7 октября. Из-за него перекрыли движение по двум улицам, приостановили движение пригородных поездов и решили эвакуировать около 300 человек. В городе ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации.
Власти сообщили также, что проблем с бензином и дизельным топливом на полуострове нет. «Запасов хватает на население Республики Крым и для частных структур», — сообщил первый замминистра топлива и энергетики полуострова Владимир Воронкин.
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