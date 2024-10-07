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Политика ,  
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Глава Феодосии ввел режим техногенной чрезвычайной ситуации

Глава Феодосии Ткаченко: в городе ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации
Утром 7 октября Ткаченко рассказал, что на нефтебазе в Феодосии произошел пожар. Жертв и пострадавших не было. В городе находится нефтяной терминал для хранения и перевалки топлива
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В крымском городе Феодосии ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации из-за пожара на территории нефтяного терминала, сообщили в телеграм-канале правительства Крыма со ссылкой на мэра Игоря Ткаченко.

«Напоминаю, что доступ людей и транспорта в зону ЧС ограничен», — добавил он.

Минтранс Крыма сообщил, что по техническим причинам движение пригородных поездов в Феодосии временно приостановили. «Оперативные службы прикладывают все силы для скорейшего решения ситуации. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно», — уточнили в ведомстве.

Из-за пожара на нефтебазе в Феодосии перекрыли движение по двум улицам
Политика
Феодосия, Крым

Утром 7 октября Ткаченко рассказал, что на нефтебазе в Феодосии произошел пожар. Жертв и пострадавших не было. На место пожара выехал вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко.

В телеграм-канале городской администрации появилось сообщение, что в Феодосии ввели режим техногенной ЧС муниципального характера. После этого помощник главы полуострова Олег Крючков написал в своем телеграм-канале, что режим чрезвычайной ситуации муниципального характера в Феодосии не вводили, поскольку заседание комиссии еще не провели.

Российское Минобороны сообщило, что минувшей ночью над территорией Крыма сбили 12 беспилотников, а всего над Россией — 21 дрон. В Феодосии расположено АО «Морской нефтяной терминал». По данным правительства Крыма, предприятие является крупнейшей компанией на полуострове по транспортировке, хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов.

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