В Феодосии приостановили движение поездов на фоне пожара на нефтебазе

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Движение пригородных поездов на участке Феодосия — Владиславовка в Крыму временно приостановили, сообщили в пресс-службе минтранса региона.

«Оперативные службы прикладывают все силы для скорейшего решения ситуации. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно», — уточнили в телеграм-канале ведомства.

В Феодосии ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации из-за пожара на территории нефтяного терминала, начавшегося в ночь на 7 октября. По словам мэра города Игоря Ткаченко, доступ людей и транспорта в зону ЧС ограничен. Он рассказал, что жертв и пострадавших при пожаре не было, на место выехал вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко.

Площадь пожара на нефтебазе в Феодосии увеличилась до 1 тыс. кв. м.

Российское Минобороны сообщило, что минувшей ночью над территорией Крыма сбили 12 беспилотников, а всего над Россией — 21 дрон. В Феодосии расположено АО «Морской нефтяной терминал». По данным правительства Крыма, предприятие является крупнейшей компанией на полуострове по транспортировке, хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов.