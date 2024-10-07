Власти Крыма заявили о полном обеспечении полуострова бензином и соляркой
В Крыму нет проблем с бензином и дизельным топливом, заявил телеканалу «Крым 24» первый замминистра топлива и энергетики полуострова Владимир Воронкин.
«На сегодня ситуация с топливом стабильная. Запасов хватает на население Республики Крым и для частных структур. Ежедневно проводится мониторинг. Нет дефицита топлива в Республике Крым и Севастополе», — отметил он.
По словам помощника главы Крыма Олега Крючкова, полуостров «полностью обеспечен нефтепродуктами», а поставки топлива осуществляются в обычном режиме. Он добавил, что феодосийская нефтебаза, на которой в ночь на 7 октября произошел пожар, не задействована в логистической схеме.
Глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко сообщил, что после пожара на нефтебазе власти решили эвакуировать около 300 человек. Он не назвал причин произошедшего.
Также в связи с пожаром в Феодосии ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации.
Минобороны России отчитывалось об уничтожении 12 беспилотников над территорией Крыма в ночь на 7 октября.
На Геологической улице в городе находится АО «Морской нефтяной терминал», который, по данным правительства Крыма, является крупнейшей на полуострове компанией по транспортировке, хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов. Объем резервуарного парка составляет 258 тыс. куб. м. По итогам 2023 года выручка составила 911,19 млн руб., убыток — 200,66 млн руб.
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