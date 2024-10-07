На нефтебазе в Феодосии возник пожар
На нефтебазе в Феодосии произошел пожар, сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко, его слова приводит оперштаб Крыма в телеграм-канале.
«Жертв и пострадавших нет. Работают расчеты МЧС», — сказал Ткаченко.
По его словам, на место выехал вице-премьер республики Игорь Михайличенко.
4 октября Минобороны отчитывалось об уничтожении пяти беспилотников над Азовским морем. 29 августа были сбиты три дрона над Крымом, а также были уничтожены три безэкипажных катера, следовавших в направлении полуострова, заявляло ведомство.
16 августа там сообщали о перехвате и уничтожении пяти БПЛА над акваторией Черного моря, а также двух морских беспилотников. 9 августа силы ПВО сбили и перехватили 13 дронов над Крымом и акваторией Черного моря, рапортовало Минобороны. Кроме того, там уничтожили семь безэкипажных катеров.
СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар
Что смотреть в выходные в кинотеатрах и онлайн
Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ
Рейтинг лучших акций за III квартал
Падение цен на вторичное жилье замедлилось вдвое
С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?
В Нью-Йорке выставили на продажу квартиру из фильма «Дьявол носит Prada»
Цена на нефть показала рекордный рост
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов