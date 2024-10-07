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Общество ,  
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На нефтебазе в Феодосии возник пожар

Глава администрации города Игорь Ткаченко уточнил, что пострадавших нет

На нефтебазе в Феодосии произошел пожар, сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко, его слова приводит оперштаб Крыма в телеграм-канале.

«Жертв и пострадавших нет. Работают расчеты МЧС», — сказал Ткаченко.

По его словам, на место выехал вице-премьер республики Игорь Михайличенко.

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Фото:Минобороны России

4 октября Минобороны отчитывалось об уничтожении пяти беспилотников над Азовским морем. 29 августа были сбиты три дрона над Крымом, а также были уничтожены три безэкипажных катера, следовавших в направлении полуострова, заявляло ведомство.

16 августа там сообщали о перехвате и уничтожении пяти БПЛА над акваторией Черного моря, а также двух морских беспилотников. 9 августа силы ПВО сбили и перехватили 13 дронов над Крымом и акваторией Черного моря, рапортовало Минобороны. Кроме того, там уничтожили семь безэкипажных катеров.

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Елена Чернышова
Феодосия нефтебаза Пожар
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