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Политика ,  
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В Феодосии решили эвакуировать 300 человек после пожара на нефтебазе

Власти Феодосии эвакуируют 300 человек из-за пожара на нефтебазе
Около 300 жителей Феодосии эвакуируют из-за пожара на нефтебазе, который произошел ночью. Глава городской администрации не называл причин произошедшего, но заявил об отсутствии жертв и пострадавших
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

После пожара на нефтебазе в Феодосии решили эвакуировать около 300 человек. Об этом сообщил ТАСС глава администрации города Игорь Ткаченко.

«Эвакуируют порядка 300 человек. Часть людей уже разместились в ПВР», — сказал он (цитата по ТАСС).

Пожар произошел на базе ночью 7 октября. Жертв и пострадавших на месте не было, сообщал Ткаченко. Он не назвал причин произошедшего.

После пожара на улицах Федько и Геологической перекрыли движение транспорта, говорил он. Движение было перекрыто «от перекрестка с керченской трассой до района автовокзала».

Глава Феодосии ввел режим техногенной чрезвычайной ситуации
Политика
Фото:Александр Рюмин / ТАСС
После этого в Феодосии ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации. «Напоминаю, что доступ людей и транспорта в зону ЧС ограничен», — добавлял Ткаченко.

В Феодосии на улице Геологической расположено АО «Морской нефтяной терминал». По данным правительства Крыма, это крупнейшая в республике компания по транспортировке, хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов. Объем резервуарного парка составляет 258 тыс. куб. м. По итогам 2023 года выручка составила 911,19 млн руб., убыток — 200,66 млн руб.

Минобороны России отчитывалось об уничтожении 12 беспилотников над территорией Крыма за минувшую ночь.

4 октября произошли пожары на нефтебазах под Пермью и Воронежем. В первом случае горели емкости с нефтесодержащей жидкостью на площади 10 тыс. кв. м, во втором причиной стала атака украинских дронов. Губернатор Воронежской области Александр Гусев назвал возгорание «небольшим».

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Григорий Набережнов Григорий Набережнов, Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Феодосия Крым Игорь Ткаченко Пожар эвакуация нефтебаза
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