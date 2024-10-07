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Из-за пожара на нефтебазе в Феодосии перекрыли движение по двум улицам

Феодосия, Крым
Феодосия, Крым (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

В Феодосии из-за пожара на нефтебазе перекрыли движение транспорта на улицах Федько и Геологической, сообщил в своем телеграм-канале глава города Игорь Ткаченко.

Движение перекрыли «от перекрестка с керченской трассой до района автовокзала», уточнил он, призвав учитывать изменения при планировании своих поездок.

Как отметил Ткаченко в видеокомментарии для «Крым 24», через трассу «Таврида» «вынужденно» организуют объезды поселков Приморский и Узловое.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

В связи с этим глава города попросил местных работодателей «с пониманием» отнестись к тому, что их сотрудники могут опоздать из-за изменений в графике движения.

О пожаре на нефтебазе Ткаченко сообщил утром 7 октября. По его словам, в результате никто не пострадал.

4 октября пожар произошел на нефтебазах в Перми и Воронеже. В промзоне деревни Осенцы под Пермью возгорание достигло площади 10 тыс. кв. м, горели емкости с нефтесодержащей жидкостью. Нефтебаза под Воронежем загорелась после атаки украинских дронов на регион. По словам губернатора Александра Гусева, возгорание было «небольшим».

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Феодосия пожары нефтебаза движение перекрытие Игорь Ткаченко
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