Площадь пожара на нефтебазе в Феодосии достигла 1 тыс. кв. метров
Площадь пожара на нефтебазе в Феодосии увеличилась до 1 тыс. кв. м, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
Ранее агентство писало, что огонь охватил три резервуара на площади 800 кв. м.
Пожар на нефтебазе произошел ночью 7 октября. По словам главы администрации города Игоря Ткаченко, пострадавших в результате возгорания не было, причину произошедшего он не назвал. При этом в ночь на 7 октября над территорией Крыма сбили 12 беспилотников.
Доступ к месту пожара ограничили для транспорта и пешеходов и ввели в Феодосии режим техногенной чрезвычайной ситуации, в связи с этим 300 человек решили эвакуировать с близких к месту ЧП территорий.
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