Пандемия коронавируса , 07 окт, 10:35
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В России впервые с 13 сентября снизилось число зараженных COVID за сутки
В России второй день подряд фиксируют более 11 тыс. зараженных
За последние сутки в России подтверждено 11 115 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб.
Всего по состоянию на 7 октября в стране выявили 1,248 млн заболевших.
Накануне штаб отчитался о 11 615 инфицированных за сутки. Этот показатель приблизился к рекордному, зафиксированному 11 мая (11 656 случаев заражения).
Из данных оперативного штаба следует, что сегодня впервые почти за месяц зафиксировано снижение суточного прироста зараженных COVID-19. 13 сентября в стране выявили 5449 новых заболевших, и с тех пор показатель рос.
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