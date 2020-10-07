В России впервые с 13 сентября снизилось число зараженных COVID за сутки

В России второй день подряд фиксируют более 11 тыс. зараженных

Фото: Игорь Онучин / ТАСС

За последние сутки в России подтверждено 11 115 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб.

Всего по состоянию на 7 октября в стране выявили 1,248 млн заболевших.

Накануне штаб отчитался о 11 615 инфицированных за сутки. Этот показатель приблизился к рекордному, зафиксированному 11 мая (11 656 случаев заражения).

Из данных оперативного штаба следует, что сегодня впервые почти за месяц зафиксировано снижение суточного прироста зараженных COVID-19. 13 сентября в стране выявили 5449 новых заболевших, и с тех пор показатель рос.

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