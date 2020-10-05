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Власти заявили об отсутствии необходимости в пропускном режиме в Москве

Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Москве пока нет необходимости вводить пропускной режим, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».

«Пока такой необходимости нет и мы очень надеемся, что такой необходимости и не возникнет», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Он пояснил, что действующие сейчас ограничения, в том числе те, которые содержатся в недавнем указе мэра Москвы, должны сработать и привести к стабилизации числа выявленных случаев заражения. «То есть, по сути, от нас с вами, от того, насколько мы будем соблюдать те небольшие ограничения, которые существуют на данный момент, зависит, придется или не придется вводить более жесткие требования», — пояснил он.

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Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

По словам Ефимова, у властей нет желания ужесточать режим ограничений и они понимают, насколько это губительно для экономики города.

Сейчас в Москве есть запас больничных коек, который был создан весной, отметил заммэра, это позволяет медленнее вводить ограничения, чем в марте и апреле.

Он также прокомментировал публикацию «Ведомостей» от 4 октября, в которой издание со ссылкой на источники сообщало, что столичные власти рассматривают несколько сценариев усиления мер, в том числе и всеобщую изоляцию в том случае, если рост заболеваемости сохранится.

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«Эти возможные сценарии нужно рассматривать все, но никаких решений об этом, безусловно, нет», — подчеркнул Ефимов.

Материал дополняется.

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