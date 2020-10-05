Власти заявили об отсутствии необходимости в пропускном режиме в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Москве пока нет необходимости вводить пропускной режим, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».

«Пока такой необходимости нет и мы очень надеемся, что такой необходимости и не возникнет», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Он пояснил, что действующие сейчас ограничения, в том числе те, которые содержатся в недавнем указе мэра Москвы, должны сработать и привести к стабилизации числа выявленных случаев заражения. «То есть, по сути, от нас с вами, от того, насколько мы будем соблюдать те небольшие ограничения, которые существуют на данный момент, зависит, придется или не придется вводить более жесткие требования», — пояснил он.

По словам Ефимова, у властей нет желания ужесточать режим ограничений и они понимают, насколько это губительно для экономики города.