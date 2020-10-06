Путин заявил о еще не отступившей угрозе коронавируса в России

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Угроза коронавируса для России еще не отступила. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций в режиме видеоконференции, сообщает Кремль.

«Угроза вируса еще не ушла, она не отступила, но мы готовы к любому развитию ситуации», — сказал он.

По словам Путина, необходимо действовать четко и согласованно, поддерживать граждан, социальную сферу, систему здравоохранения. Он также выразил уверенность, что «такие решения всегда найдут понимание и поддержку во всех фракциях Думы».

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за прошедшие сутки в России зарегистрировали 11 615 новых случаев заражения COVID-19. Это наибольший показатель заболевших за сутки с 11 мая. Тогда был установлен рекорд — 11 656 случаев заражения. Всего с начала пандемии в стране заразились 1,23 млн человек.