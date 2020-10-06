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Пандемия коронавируса ,  
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Путин заявил о еще не отступившей угрозе коронавируса в России

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Угроза коронавируса для России еще не отступила. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций в режиме видеоконференции, сообщает Кремль.

«Угроза вируса еще не ушла, она не отступила, но мы готовы к любому развитию ситуации», — сказал он.

По словам Путина, необходимо действовать четко и согласованно, поддерживать граждан, социальную сферу, систему здравоохранения. Он также выразил уверенность, что «такие решения всегда найдут понимание и поддержку во всех фракциях Думы».

В России зафиксировали 188 смертей от коронавируса за сутки
Общество
Фото:Станислав Красильников / ТАСС

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за прошедшие сутки в России зарегистрировали 11 615 новых случаев заражения COVID-19. Это наибольший показатель заболевших за сутки с 11 мая. Тогда был установлен рекорд — 11 656 случаев заражения. Всего с начала пандемии в стране заразились 1,23 млн человек.

Также в стране наблюдается рост числа летальных исходов. За минувшие сутки умерли 188 заболевших. Общее число жертв инфекции достигло 21 663 человек.

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали обсуждения возможности нового локдауна в России из-за коронавируса. Он добавил, что такие решения принимаются не в Кремле, а в правительственном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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В начале октября вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая оперативный штаб, говорила, что власти не хотят снова вводить режим самоизоляции, однако граждане должна строго соблюдать все меры профилактики и защиты.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
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