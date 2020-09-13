В России за сутки выявили 5,4 тыс. человек с COVID-19
В России за последние 24 часа коронавирусом COVID-19 заразились 5449 человек. Общее число заболевших достигло 1 млн 062 тыс. 811, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
За сутки ни одного случая заболевания не было выявлено только в Ненецком автономном округе. 1283 (23,5%) человека от общего числа заболевших за сутки не имели клинических проявлений болезни. Суточный прирост заразившихся составил 0,5%.
По данным оперативного штаба, больше всего случаев заражения COVID-19 за сутки выявлено в следующих регионах:
- Москва — 650;
- Санкт-Петербург — 206;
- Московская область — 166;
- Ростовская область — 162;
- Нижегородская область — 159;
- Ставропольский край — 137;
- Свердловская область — 131;
- Ульяновская область — 128;
- Самарская область — 111;
- Воронежская область — 110;
- Саратовская область — 105;
- Красноярский край — 103.