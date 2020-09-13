В России за сутки выявили 5,4 тыс. человек с COVID-19

За последние сутки в стране зарегистрировали 5449 случаев заражения коронавирусом. В России с 4 сентября ежедневно выявляют более 5 тыс. заболевших

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В России за последние 24 часа коронавирусом COVID-19 заразились 5449 человек. Общее число заболевших достигло 1 млн 062 тыс. 811, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За сутки ни одного случая заболевания не было выявлено только в Ненецком автономном округе. 1283 (23,5%) человека от общего числа заболевших за сутки не имели клинических проявлений болезни. Суточный прирост заразившихся составил 0,5%.

По данным оперативного штаба, больше всего случаев заражения COVID-19 за сутки выявлено в следующих регионах: