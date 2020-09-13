В России за сутки выявили 5,4 тыс. человек с COVID-19

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 сентября
USD ЦБ: 74,89 (-0,64) Инвестиции, 11 сен, 12:54
Курс евро на 12 сентября
EUR ЦБ: 88,68 (-0,63) Инвестиции, 11 сен, 12:54
Почему «зумеры» не похожи на «бумеров» и других предшественников Совместный проект, 11:39 Первые выборы в России во время пандемии. Главное Политика, 11:36 Уотерсон победила Хилл в главном бою турнира UFC в Лас-Вегасе Спорт, 11:34 Чулпан Хаматова назвала чудовищной реакцию общества на процесс Ефремова Общество, 11:32 «У нас хорошо»: как с пользой для бизнеса рассказывать о закулисье бренда Pro, 11:31 В Москве за сутки выявили 650 новых случаев заражения COVID-19 Общество, 11:04 Bellator предложил бой 11-кратного чемпиона WWE с Федором Емельяненко Спорт, 11:02 Квантовый интернет в каждый дом: дайджест Индустрии 4.0 Индустрия 4.0, 11:00  За сутки в России умерли 94 человека с COVID-19 Общество, 10:50 В России за сутки выявили 5,4 тыс. человек с COVID-19 Общество, 10:46 Мишустин выделил 4,1 млрд руб. на закупку вакцины от гриппа Общество, 10:39 Юрия Бездудного избрали губернатором Ненецкого автономного округа Политика, 10:37 Почему бизнес уходит от турагентств к it-решениям для командировок РБК и Smartway, 10:35 Больше 50% избирателей досрочно проголосовали на выборах главы Татарстана Политика, 10:34
Пандемия коронавируса ,  
0 

В России за сутки выявили 5,4 тыс. человек с COVID-19

За последние сутки в стране зарегистрировали 5449 случаев заражения коронавирусом. В России с 4 сентября ежедневно выявляют более 5 тыс. заболевших
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В России за последние 24 часа коронавирусом COVID-19 заразились 5449 человек. Общее число заболевших достигло 1 млн 062 тыс. 811, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За сутки ни одного случая заболевания не было выявлено только в Ненецком автономном округе. 1283 (23,5%) человека от общего числа заболевших за сутки не имели клинических проявлений болезни. Суточный прирост заразившихся составил 0,5%.

В Москве за сутки от коронавируса вылечились 900 человек
Общество

По данным оперативного штаба, больше всего случаев заражения COVID-19 за сутки выявлено в следующих регионах:

  • Москва — 650;
  • Санкт-Петербург — 206;
  • Московская область — 166;
  • Ростовская область — 162;
  • Нижегородская область — 159;
  • Ставропольский край — 137;
  • Свердловская область — 131;
  • Ульяновская область — 128;
  • Самарская область — 111;
  • Воронежская область — 110;
  • Саратовская область — 105;
  • Красноярский край — 103.

В первую пятерку российских регионов по числу выявленных заражений за весь период пандемии входят Москва (271 тыс.), Подмосковье (70,3 тыс.), Санкт-Петербург (39,2 тыс.), Нижегородская (29,6 тыс.) и Свердловская (26,9 тыс.) области.

В РПЦ посоветовали быстрее привиться от COVID-19 во избежание мучений
Общество
Митрополит Иларион (Григорий Алфеев)

Читайте на РБК Pro
Глава «Ашана» в России — РБК: «Бизнес-модель «Ашана» больше не работает» РБК Pro: какие квартиры будут продаваться через 5 лет Как развивается и чего ждет российский рынок интим-товаров РБК Pro: как вести себя с разными типами переговорщиков. Инструкция

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в России от COVID-19 скончались 18 578 человек. Более 876 тыс. заболевших выздоровели. По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 40,6 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию, в том числе 355 тыс. за последние сутки.

Автор: Михаил Юшков
Теги: COVID-19, коронавирус, заболевшие
Материалы по теме
Число смертей от коронавируса в России приблизилось к 18,5 тыс.
Общество
AstraZeneca возобновила испытания вакцины от COVID-19
Общество
Минздрав сообщил об отправке в регионы первой партии вакцины от COVID-19
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter