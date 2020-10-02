Голикова назвала условие невозвращения в режим строгой самоизоляции

Заявление вице-премьера прозвучало в день, когда количество новых заражений впервые с мая превысило 9 тыс. По словам Голиковой, у россиян сейчас нет выбора — нужно соблюдать предписания властей

Татьяна Голикова (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Возвращения режима самоизоляции и строгих карантинных мер никто в России не хочет, но чтобы этого избежать, нужно соблюдать санитарно-эпидемиологические меры.

«У нас с вами нет выбора: либо мы соблюдаем все те меры безопасности, которые предписаны врачами и тем самым снижаем нагрузку на коечный фонд, либо мы идем в самоизоляцию, чего мы допустить не хотим, не будем, и не собираемся. Поэтому и обращаемся к уважаемым гражданам, чтобы все меры безопасности были соблюдены», — цитирует Голикову «РИА Новости».

По ее словам, строгое соблюдение всех мер профилактики и защиты является залогом победы над коронавирусом.

Президент Владимир Путин 29 сентября заявил, что жители России устали от ограничений, связанных с эпидемией коронавируса. «Конечно, маски, социальная дистанция, тем более изоляция, ограничения по местам учебы и работы людям надоели, и я их прекрасно понимаю. Но, как ни странно, до сих пор люди не всегда понимают, что весь мир столкнулся с очень опасным противником», — сказал глава государства.