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Голикова назвала условие невозвращения в режим строгой самоизоляции

Заявление вице-премьера прозвучало в день, когда количество новых заражений впервые с мая превысило 9 тыс. По словам Голиковой, у россиян сейчас нет выбора — нужно соблюдать предписания властей
Татьяна Голикова
Татьяна Голикова (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Возвращения режима самоизоляции и строгих карантинных мер никто в России не хочет, но чтобы этого избежать, нужно соблюдать санитарно-эпидемиологические меры.

«У нас с вами нет выбора: либо мы соблюдаем все те меры безопасности, которые предписаны врачами и тем самым снижаем нагрузку на коечный фонд, либо мы идем в самоизоляцию, чего мы допустить не хотим, не будем, и не собираемся. Поэтому и обращаемся к уважаемым гражданам, чтобы все меры безопасности были соблюдены», — цитирует Голикову «РИА Новости».

По ее словам, строгое соблюдение всех мер профилактики и защиты является залогом победы над коронавирусом.

Путин заявил об усталости людей от масок и самоизоляции
Общество
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

Президент Владимир Путин 29 сентября заявил, что жители России устали от ограничений, связанных с эпидемией коронавируса. «Конечно, маски, социальная дистанция, тем более изоляция, ограничения по местам учебы и работы людям надоели, и я их прекрасно понимаю. Но, как ни странно, до сих пор люди не всегда понимают, что весь мир столкнулся с очень опасным противником», — сказал глава государства.

По словам Путина, власти и врачи сейчас обязаны «аккуратно, но терпеливо и настойчиво» объяснять людям реалии складывающейся обстановки, а также предлагать необходимые меры и средства защиты, которые не будут обременять граждан.

Материал дополняется.

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