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Пандемия коронавируса ,  
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Суточное число заразившихся COVID-19 в России приблизилось к рекорду

Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 11 615 новых случаев COVID-19, сообщил оперативный штаб. Всего с начала пандемии в стране заразились 1,23 млн человек.

Самый большой показатель был зафиксирован 11 мая — 11 656 случаев заражения.

Новых заболевших выявили в 83 российских регионах. Ни одного случая за сутки не зарегистрировали лишь в Ненецком и Чукотском автономных округах.

В Москве, которая стала эпицентром коронавируса, впервые с мая за день выявили более 4 тыс. заразившихся. Следом за ней числу новых случаев идут Санкт-Петербург (411), Подмосковье (347), Ростовская и Нижегородская области (253 и 204 соответственно).

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Умерли за сутки 188 заразившихся коронавирусом. Общее число жертв заболевания достигло 21 663.

Число выявленных за сутки заразившихся коронавирусом растет в России с конца сентября. Последние два дня этот показатель превышал 10 тыс., до этого в течение двух дней — 9 тыс. случаев. Эти числа соответствуют показателям первой половины мая, на которую в России пришелся пик пандемии. 

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Автор
Виктория Полякова
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