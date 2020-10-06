Суточное число заразившихся COVID-19 в России приблизилось к рекорду

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За прошедшие сутки в России зарегистрировали 11 615 новых случаев COVID-19, сообщил оперативный штаб. Всего с начала пандемии в стране заразились 1,23 млн человек.

Самый большой показатель был зафиксирован 11 мая — 11 656 случаев заражения.

Новых заболевших выявили в 83 российских регионах. Ни одного случая за сутки не зарегистрировали лишь в Ненецком и Чукотском автономных округах.

В Москве, которая стала эпицентром коронавируса, впервые с мая за день выявили более 4 тыс. заразившихся. Следом за ней числу новых случаев идут Санкт-Петербург (411), Подмосковье (347), Ростовская и Нижегородская области (253 и 204 соответственно).