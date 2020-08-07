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СК начал проверку из-за задержания россиян в Белоруссии

Ведомство проверит обстоятельства задержания группы россиян под Минском и даст правовую оценку после анализа необходимых сведений. Россияне были задержаны в ночь на 29 июля, их обвинили в подготовке беспорядков
Задержание граждан России в Белоруссии
Задержание граждан России в Белоруссии (Фото: КГБ Белоруссии / AP)

Следственный комитет начал проверку по факту задержания 33 россиян в Белоруссии, которых Минск считает бойцами частной военной компании Вагнера.

Ведомство заявило, что даст правовую оценку после сбора и анализа необходимых сведений об обстоятельствах задержания.

Белорусская сторона объявила о задержании группы из 32 россиян в санатории рядом с Минском и еще одного человека на юге страны 29 июля. По версии КГБ республики, задержанные являются членами ЧВК Вагнера, в их отношении завели дело о подготовке теракта и обвинили в подготовке массовых беспорядков.

Консул назвал пункт назначения задержанных в Белоруссии «боевиков ЧВК»
Политика
Фото: AP

Агентство БелТА писало, что в республику россияне прибыли с целью дестабилизировать обстановку в преддверии выборов, назначенных на 9 августа. В Кремле эти утверждения назвали инсинуациями и посчитали задержание российских граждан безосновательным.

По словам посла России в Белоруссии Дмитрия Мезенцева, россияне следовали через Минск транзитом и намеревались лететь в Стамбул, но опоздали на рейс. Мезенцев говорил, что они могут быть сотрудниками коммерческой компании, которая занимается охраной энергетических объектов. О том, что задержанные направлялись именно в этот город, также заявили в российском МИДе. Позже консул Кирилл Плетнев сообщил, что пунктом назначения была одна из стран Латинской Америки.

В Следственном комитете республики утверждают, что задержанные на допросе дали противоречивые показания: по данным ведомства, о намерении вылететь в Турцию заявила только половина группы, остальные назвали в качестве места назначения другие страны. В СК считают, что мужчины приобрели билеты в Стамбул в рамках подготовки своего алиби.

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Лукашенко сообщил о сигнале Киева про вторую группу российских наемников
Политика
Александр Лукашенко

Как сообщил 6 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко, Минск получил от Киева сигнал о том, что в страну со стороны Украины готовится проникнуть еще одна группа российских наемников. По его словам, пока найти эту группу не удалось и есть вероятность, что наемники вернулись обратно в Россию или на Украину.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Белоруссия, Следственный комитет, проверка
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