СК начал проверку из-за задержания россиян в Белоруссии

Ведомство проверит обстоятельства задержания группы россиян под Минском и даст правовую оценку после анализа необходимых сведений. Россияне были задержаны в ночь на 29 июля, их обвинили в подготовке беспорядков

Задержание граждан России в Белоруссии (Фото: КГБ Белоруссии / AP)

Следственный комитет начал проверку по факту задержания 33 россиян в Белоруссии, которых Минск считает бойцами частной военной компании Вагнера.

Ведомство заявило, что даст правовую оценку после сбора и анализа необходимых сведений об обстоятельствах задержания.

Белорусская сторона объявила о задержании группы из 32 россиян в санатории рядом с Минском и еще одного человека на юге страны 29 июля. По версии КГБ республики, задержанные являются членами ЧВК Вагнера, в их отношении завели дело о подготовке теракта и обвинили в подготовке массовых беспорядков.

Агентство БелТА писало, что в республику россияне прибыли с целью дестабилизировать обстановку в преддверии выборов, назначенных на 9 августа. В Кремле эти утверждения назвали инсинуациями и посчитали задержание российских граждан безосновательным.