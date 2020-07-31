Кремль оценил влияние задержания россиян на союз с Белоруссией

Фото: Сергей Гриц / AP

В Кремле считают, что задержание 33 граждан России в Белоруссии, которых в Минске называют бойцами частной военной компании (ЧВК) Вагнера, «не совсем укладывается в параметры союзнических отношений». Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос, дали ли трещину союзнические отношения двух стран после инцидента, передает корреспондент РБК.

«Ну, безусловно, безосновательное задержание российских граждан, причем 33 граждан, не совсем укладывается в параметры союзнических отношений. Именно поэтому мы надеемся, что в ближайшее время инцидент будет разъяснен», — прокомментировал Песков.

Материал дополняется.