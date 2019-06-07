Административное дело против «Коммерсанта» вернули в Роскомнадзор

Мировой суд вернул в Роскомнадзор административное дело о злоупотреблении свободой массовой информации, составленное в отношении газеты «Коммерсантъ». Об этом РБК сообщил руководитель правового департамента издательского дома Георгий Иванов.

Как сообщил ТАСС главный редактор газеты Владимир Желонкин, материалы дела были возвращены, поскольку из них непонятно, в чем состоит правонарушение.

О том, что «Коммерсантъ» могут оштрафовать за разглашение гостайны, стало известно 3 июня. Дело было зарегистрировано в столичном судебном участке №389, но в его карточке не была указана суть претензий.

Источник ТАСС отмечал, что случай с газетой «Коммерсантъ» может стать первым в истории привлечением к ответственности по ч. 7 ст. 13.15 КоАП. Наказание по ней предусматривает штраф в размере от 400 тыс. руб. до 1 млн руб.