СМИ узнали о покупке Египтом нескольких десятков российских Су-35

Соглашение уже вступило в силу, поставки могут начаться в 2020—2021 годах, сообщили «Коммерсанту» источники. Сумма контракта пока не разглашается. Ранее российскими истребителями Су-35 интересовались Китай и Индонезия

Многоцелевой истребитель Су-35С (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Россия подписала контракт с Египтом на поставку нескольких десятков Су-35 — тяжелых многофункциональных истребителей поколения 4++. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на двух топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности.

Они не уточнили, сколько именно истребителей поступят в Египет по контракту, ограничившись формулировкой «свыше двух десятков машин» и средств авиационного поражения к ним на сумму около $2 млрд. Само соглашение, указывает издание, вступило в силу в конце 2018 года, сами поставки начнутся в 2020–2021 годах.

Стоимость контракта источники издания также отказались называть. По их словам, подобное сотрудничество с Египтом «гарантирует загрузку мощностей производителя машины — Комсомольского-на-Амуре авиационного завода — на несколько лет вперед».

В федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству и «Рособоронэкспорте» — экспортере российских вооружений — от комментариев отказались.