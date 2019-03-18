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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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СМИ узнали о покупке Египтом нескольких десятков российских Су-35
Соглашение уже вступило в силу, поставки могут начаться в 2020—2021 годах, сообщили «Коммерсанту» источники. Сумма контракта пока не разглашается. Ранее российскими истребителями Су-35 интересовались Китай и Индонезия
Многоцелевой истребитель Су-35С  (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Россия подписала контракт с Египтом на поставку нескольких десятков Су-35 — тяжелых многофункциональных истребителей поколения 4++. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на двух топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности.

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Они не уточнили, сколько именно истребителей поступят в Египет по контракту, ограничившись формулировкой «свыше двух десятков машин» и средств авиационного поражения к ним на сумму около $2 млрд. Само соглашение, указывает издание, вступило в силу в конце 2018 года, сами поставки начнутся в 2020–2021 годах.

Стоимость контракта источники издания также отказались называть. По их словам, подобное сотрудничество с Египтом «гарантирует загрузку мощностей производителя машины — Комсомольского-на-Амуре авиационного завода — на несколько лет вперед».

В федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству и «Рособоронэкспорте» — экспортере российских вооружений — от комментариев отказались.

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Египет является одним из крупнейших импортеров российского вооружения. По итогам 2017 года он занимал первое место среди других стран Африки с объемом закупок в $6,2 млрд. Каир активно занялся собственным перевооружением после прихода к власти в ходе госпереворота в 2013 году Абделя-Фаттаха ас-Сиси, который сместил Мохаммеда Мурси. Так, Египет уже получает от России различные системы противовоздушной обороны, артиллерию, стрелковое оружие, истребители МиГ-29М/М2 и боевые вертолеты Ка-52.

Российскими Су-35 уже заинтересовались Китай и Индонезия. В 2015 году Москва заключила контракт на поставку истребителей с Пекином, в 2018-м контактировала по этому поводу и с Индонезией (тем не менее в Джакарте позже отметили, что будут вынуждены разорвать контракт, если США введут санкции). За сделку на покупку у России Су-35 США уже ввели против Китая санкции.

Автор: Анна Трунина
Теги: Египет, российское вооружение, Су-35, истребители
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