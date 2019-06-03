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«Коммерсанту» пригрозили штрафом в 1 млн руб. за разглашение гостайны
Газете «Коммерсант» грозит штраф до 1 млн руб. по административному дело о разглашении гостайны. Это может стать первым в истории привлечением к ответственности по ч.7 ст. 13.15 КоАП
Фото: Екатерина Шлюшен / РБК

Газету «Коммерсантъ» хотят привлечь к административной ответственности за разглашение сведений, представляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, соответствующее административное дело зарегистрировано в судебном участке № 389 в Москве.

Дело открыто по ч.7 ст. 13.15 КоАП, наказание по данной статье предусматривает штраф в размере от 400 тыс. руб. до 1 млн руб. Причина претензий к «Коммерсанту» не указаны в карточке на сайте суда.

Ранее об иске сообщило со ссылкой на источник агентство ТАСС, его собеседник отметил, что случай с «Коммерсантом» может стать первым в истории привлечением к ответственности по ч.7 данной статьи.

Глава издательского дома «Коммерсантъ» Владимир Желонкин в разговоре с РБК переадресовал вопросы юристу издания. «Ничего не могу сказать, ждем официальных документов из суда. После их получения будем комментировать», — заявил РБК директор правового департамента АО «Коммерсантъ» Георгий Иванов.

Авторы: Константин Нагаев, Роман Кирьянов
При участии: Мария Истомина
Теги: «Коммерсантъ», административное дело
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