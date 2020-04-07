Власти допустили в ближайшие дни рейсы для вывоза россиян из семи стран

В ближайшие дни находящихся за рубежом россиян могут начать вывозить из семи стран. Об этом на прошедшем в Росавиации заседании рабочей группы, которая координирует работу по вывозу граждан России, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

По его словам, вывозные рейсы могут быть сформированы из Таиланда, Индии, Японии, Кипра, Испании, Турции и Черногории.

В свою очередь, замглавы МИДа Игорь Моргулов, также принявший участие в заседании, заявил о необходимости скорейшего вывоза россиян из Южной Кореи и Италии.

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