Посол назвал условия вывоза граждан России из США на родину

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Посол России в США Анатолий Антонов заявил о недостаточном количестве поступивших от российских граждан заявок для выполнения даже одного авиарейса из США. Об этом сообщается на странице дипведомства в Facebook.

По словам дипломата, действующая при Росавиации межведомственная рабочая группа, координирующая возвращение граждан России из-за рубежа, подтвердила намерение возобновить вывозные рейсы.

«При этом в Москве важно увидеть, сколько в действительности россиян планируют вернуться домой. А для этого важно каждому соотечественнику, нацеленному на выезд из США в Россию, зарегистрироваться на соответствующем разделе портала «Госуслуги», — пояснил Антонов.

Как ранее заявил российский посол, о желании вернуться из США в Россию заявили более 2 тыс. россиян. Дипломат говорил о том, что экстренная помощь понадобилась 51 из 250 соотечественников, которым не удалось вылететь в Россию. Находящимся в аэропорту в Нью-Йорке россиянам было некуда идти. В результате пассажиров разместили в отеле с горячим питанием.

4 апреля Россия временно приостановила международные рейсы для вывоза из-за границы соотечественников, оказавшихся там в разгар пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Как пояснили в Росавиации, ограничения были приняты для максимальной защиты здоровья россиян, а также для недопущения возникновения новой волны завозных случаев заболевания.

6 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о возобновлении рейсов после перерыва. Так, авиакомпания «Аэрофлот» объявила о намерении совершить 7 апреля два вывозных рейса из Бангкока в Москву и Санкт-Петербург.