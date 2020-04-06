Мишустин заявил о возобновлении рейсов для вывоза россиян

Глава правительства заверил, что Россия не отказывалась вывозить своих граждан из других стран. По словам Мишустина, первые после перерыва вывозные рейсы будут «сегодня осуществлены»

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Вывозные авиарейсы, которыми из-за границы возвращают оказавшихся там в разгар пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 россиян, возобновятся уже 6 апреля, заявил на прошедшем в режиме видеоконференции оперативном совещании с вице-премьерами глава правительства Михаил Мишустин.

«Россия не отказывалась вывозить своих граждан из других стран. Мы никогда не оставляем наших людей. <...> График первых рейсов появится уже к сегодняшнему вечеру, и они будут сегодня осуществлены», — сказал премьер-министр (его выступление транслировал телеканал «Россия 24»).

Однако в официальной стенограмме совещания, размещенной на портале правительства, слово «сегодня» отсутствует, указано лишь, что «к сегодняшнему вечеру» будет сформирован график рейсов, после чего те «будут осуществлены».

В ночь на 4 апреля Россия полностью приостановила международные рейсы для возвращения своих граждан. Как сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в стране, такое решение было принято в целях максимальной защиты здоровья граждан России и ограничения новой волны завозных случаев заболевания.

В субботу, 4 апреля, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что власти лишь взяли тайм-аут на два дня и уже 6 апреля появится график возвращения российских граждан из-за границы. Приостановку рейсов вице-премьер объяснила необходимостью сформировать «четкое понимание, кто, в каком количестве и куда прилетит».