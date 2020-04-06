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Пандемия коронавируса ,  
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Мишустин заявил о возобновлении рейсов для вывоза россиян

Глава правительства заверил, что Россия не отказывалась вывозить своих граждан из других стран. По словам Мишустина, первые после перерыва вывозные рейсы будут «сегодня осуществлены»
Фото: Eva Marie Uzcategui / Getty Images

Вывозные авиарейсы, которыми из-за границы возвращают оказавшихся там в разгар пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 россиян, возобновятся уже 6 апреля, заявил на прошедшем в режиме видеоконференции оперативном совещании с вице-премьерами глава правительства Михаил Мишустин.

«Россия не отказывалась вывозить своих граждан из других стран. Мы никогда не оставляем наших людей. <...> График первых рейсов появится уже к сегодняшнему вечеру, и они будут сегодня осуществлены», — сказал премьер-министр (его выступление транслировал телеканал «Россия 24»).

Однако в официальной стенограмме совещания, размещенной на портале правительства, слово «сегодня» отсутствует, указано лишь, что «к сегодняшнему вечеру» будет сформирован график рейсов, после чего те «будут осуществлены».

В ночь на 4 апреля Россия полностью приостановила международные рейсы для возвращения своих граждан. Как сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в стране, такое решение было принято в целях максимальной защиты здоровья граждан России и ограничения новой волны завозных случаев заболевания.

В субботу, 4 апреля, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что власти лишь взяли тайм-аут на два дня и уже 6 апреля появится график возвращения российских граждан из-за границы. Приостановку рейсов вице-премьер объяснила необходимостью сформировать «четкое понимание, кто, в каком количестве и куда прилетит».

Мишустин на совещании с вице-премьерами посетовал, что некоторые из тех, кто обращался с просьбами о вывозе из-за границы в Россию, потом просто не являлись на посадку.

«Самолеты летели домой буквально пустыми, а те, кому нужно было лететь, на них попасть не могли. Пожалуйста, отнеситесь к этому более ответственно, пишите заявления, только если вам действительно необходимо вернуться домой именно сейчас», — обратился Мишустин к оказавшимся за границей россиянам, заверив, что правительство прикладывает все усилия для того, чтобы вернуть их на родину.

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Премьер-министр также предложил всем оказавшимся за границей без возможности вернуться в Россию обращаться за финансовой помощью, в том числе для оплаты проживания.

«Выплаты будут зачисляться на карточки граждан в срок до 48 часов после подачи заявления. Первые средства начнут поступать уже сегодня», — сказал глава правительства.

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Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Для возвращения на родину россиянам следует заполнить на портале госуслуг специальную форму и ждать решения по дате вывоза. По данным Росавиации от 27 марта, наибольшее число «застрявших» за границей россиян находится в Таиланде (27 тыс.) и Индонезии (4 тыс.). В МИДе позднее рассказали, что желание вернуться в Россию из-за рубежа выразили 25 тыс. граждан. Посол России в США Анатолий Антонов 4 апреля сообщил, что в этой стране остались более двух тысяч российских граждан, изъявивших желание вернуться домой.

Автор: Евгений Калюков
Теги: авиаперевозки, Михаил Мишустин
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