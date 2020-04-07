Росавиация из-за путаницы отозвала разрешение на вывоз россиян из Сеула

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 апреля
USD ЦБ: 75,46 (-0,95) Quote, 13:42
Курс евро на 8 апреля
EUR ЦБ: 82,01 (-0,62) Quote, 13:42
Whatsapp ужесточил правила пересылки сообщений для борьбы с фейками Технологии и медиа, 15:17 Как работают тесты на коронавирус и кто их сейчас создает Экономика инноваций, 15:17  Пенсионеры из Техаса сыграли с Мэттью Макконахи в бинго Стиль, 15:16 ЦБ пригрозил пересмотром послаблений для банков Финансы, 15:13 Михельсон потерял первое место в списке Forbes Бизнес, 15:13 Свадебное платье за €20: против чего борется EuroCommerce Pro, 15:01  Представитель Бабкиной ответил на сообщения о ее заболевании COVID-19 Общество, 14:59 Минспорт назвал число нуждающихся в эвакуации из-за рубежа спортсменов Спорт, 14:46 Хуан Амадор — о технологиях на кухне, гранях вкуса и звездах «Мишлен» Партнерский материал, 14:35 ФМБА начало клинические испытания трех препаратов против COVID-19 Общество, 14:35 Росстат зафиксировал продолжение естественной убыли населения России Общество, 14:32 Ключевые события fashion-ретейла. Дайджест новостей Pro, 14:30 Тимченко выделил более ₽1,3 млрд на борьбу с коронавирусом Бизнес, 14:24 Как пользоваться критическим мышлением. Разбираем статью о коронавирусе Экономика образования, 14:21 
Пандемия коронавируса ,  
0 

Росавиация из-за путаницы отозвала разрешение на вывоз россиян из Сеула

Запланированный на 7 апреля рейс, который должен был вернуть из Южной Кореи жителей Дальнего Востока, отменили из-за путаницы в списке пассажиров, заявили РБК в правительстве Хабаровского края. Борт может вылететь утром 8 апреля
Граждане РФ в аэропорту Сеула (Фото: Валерий Наумчук)

Росавиация отменила выданное ранее разрешение на вылет самолета из Хабаровского края для вывоза россиян из Сеула. Об этом РБК сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

По предварительным данным, вышла путаница с количеством пассажиров, пояснили в пресс-службе. «Перепутали тех, кто должен был вылетать из Хабаровска в Сеул, и тех, кто, наоборот, должен был вернуться домой в Россию. Кто допустил такую ошибку — сейчас выясняют. Борт ждет в аэропорту Хабаровска разрешения на вылет. Он может состояться 8 апреля утром, предварительно в 9 утра по местному времени», — добавили там.

Представитель Росавиации отказался от комментариев.

Amur Media отмечает, что принадлежащий авиакомпании «Аврора» (входит в группу «Аэрофлот») самолет должен был прибыть в Южную Корею 7 апреля в 19:50 по местному времени и вернуться в Хабаровск в 0:50 8 апреля. Sakhalin.Info в авиакомпании подтвердили, что рейс отменен.

РБК направил запрос в пресс-службу «Аэрофлота».

Фото: Кристина Минина

Между тем находящаяся в столице Южной Кореи туристка из Хабаровска Кристина Минина рассказала РБК, что вместе с шестилетним ребенком уже восьмые сутки находится в транзитной зоне аэропорта Сеула, где всего находятся около 40 человек из разных городов Сибири и Дальнего Востока. «Сотрудники консульства еду нам привезли один раз — лапшу, воду, яблоки, помидоры, четыре одеяла на 40 человек. Еда давно закончилась, люди спят в транзитной зоне. Тут очень холодно, маленькие дети, беременные женщины, старики. Вещей у нас нет — они все в багаже. Жители Кореи передали нам теплые одеяла», — сообщила она.

«Рейс в Хабаровск отменили, как только что сообщили в посольстве, из-за того, что подали неправильные списки о том, кто куда летит. Сейчас мы сами снова составляем списки, решили предоставить их посольству», — сказала Минина.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
Читать подробнее

На прошлой неделе Россия решила приостановить вывоз граждан из-за границы, которые застряли в других странах из-за ограничений полетов для борьбы с коронавирусом. Вице-премьер Татьяна Голикова поясняла, что власти взяли тайм-аут для того, чтобы сформировать списки россиян, которые хотели бы вернуться на родину. В оперштабе по борьбе с коронавирусом указывали, что для этого нужно заполнить форму на сайте госуслуг и ждать, когда будет согласована дата их вывоза.

Премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что Россия не отказывалась от своих граждан и полеты возобновятся с 6 апреля. Первые после перерыва самолеты должны вернуть россиян из Бишкека в Екатеринбург и из Дакки в Нижний Новгород 7 апреля. Расписание дальнейших рейсов сообщат позднее.

Туристические места мира до пандемии и во время. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Авторы: Любовь Порываева, Мария Кокорева, Гаяна Демурина
Теги: Росавиация, Хабаровский край, Сеул
Материалы по теме
Ростуризм пообещал за неделю вернуть домой организованных туристов
Общество
Посольство сообщило более чем о 600 застрявших в Японии россиянах
Общество
Росавиация назвала категорию россиян за рубежом для приоритетного вывоза
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter