Росавиация из-за путаницы отозвала разрешение на вывоз россиян из Сеула

Запланированный на 7 апреля рейс, который должен был вернуть из Южной Кореи жителей Дальнего Востока, отменили из-за путаницы в списке пассажиров, заявили РБК в правительстве Хабаровского края. Борт может вылететь утром 8 апреля

Граждане РФ в аэропорту Сеула (Фото: Валерий Наумчук)

Росавиация отменила выданное ранее разрешение на вылет самолета из Хабаровского края для вывоза россиян из Сеула. Об этом РБК сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

По предварительным данным, вышла путаница с количеством пассажиров, пояснили в пресс-службе. «Перепутали тех, кто должен был вылетать из Хабаровска в Сеул, и тех, кто, наоборот, должен был вернуться домой в Россию. Кто допустил такую ошибку — сейчас выясняют. Борт ждет в аэропорту Хабаровска разрешения на вылет. Он может состояться 8 апреля утром, предварительно в 9 утра по местному времени», — добавили там.

Представитель Росавиации отказался от комментариев.

Amur Media отмечает, что принадлежащий авиакомпании «Аврора» (входит в группу «Аэрофлот») самолет должен был прибыть в Южную Корею 7 апреля в 19:50 по местному времени и вернуться в Хабаровск в 0:50 8 апреля. Sakhalin.Info в авиакомпании подтвердили, что рейс отменен.

РБК направил запрос в пресс-службу «Аэрофлота».