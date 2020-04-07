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Посольство сообщило более чем о 600 застрявших в Японии россиянах

Фото: Carl Court / Getty Images

Из-за ограничения авиасообщения во время пандемии коронавируса 637 российских туристов не могут вернуться домой из Японии, сообщается на странице в Facebook российского посольства в Японии.

«Посольство продолжает прилагать максимальные усилия для оказания содействия нашим гражданам (их число на данный момент составляет 637 человек), которые вынуждены задержаться в Японии», — говорится в сообщении.

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В посольстве уточнили, что оказывают помощь туристам с продуктами, размещением и обеспечением предметами первой необходимости.

Накануне стало известно, что семейная пара из России, летевшая во Владивосток из Далласа транзитом через Токио, двое суток живет в транзитной зоне японского аэропорта. Рейс в Россию отменили, а из транзитной зоны россиян не выпускают из-за карантина. В российском посольстве сообщили, что японская сторона аннулировала туристам транзитные визы.

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6 апреля Россия возобновила авиарейсы для возвращения своих граждан, оставшихся за границей после прекращения международного сообщения для борьбы с распространением коронавируса. Первые самолеты вылетели за туристами в Бангладеш и Киргизию.

С 4 апреля российская сторона временно приостанавливала все вывозные рейсы. Туристов из России, которые все еще не могут выехать из-за рубежа, просили заполнить специальную форму на сайте госуслуг.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: коронавирус, Япония, туристы, Посольство России
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