Посольство сообщило более чем о 600 застрявших в Японии россиянах

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Из-за ограничения авиасообщения во время пандемии коронавируса 637 российских туристов не могут вернуться домой из Японии, сообщается на странице в Facebook российского посольства в Японии.

«Посольство продолжает прилагать максимальные усилия для оказания содействия нашим гражданам (их число на данный момент составляет 637 человек), которые вынуждены задержаться в Японии», — говорится в сообщении.

В посольстве уточнили, что оказывают помощь туристам с продуктами, размещением и обеспечением предметами первой необходимости.

Накануне стало известно, что семейная пара из России, летевшая во Владивосток из Далласа транзитом через Токио, двое суток живет в транзитной зоне японского аэропорта. Рейс в Россию отменили, а из транзитной зоны россиян не выпускают из-за карантина. В российском посольстве сообщили, что японская сторона аннулировала туристам транзитные визы.